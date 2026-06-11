Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 11 de junio
Presentaciones, música o coloquios, entre las propuestas para este día en la ciudad
Francisco Narla presenta su novela ‘Suseia’
19.00 horas | El piloto y escritor Francisco_Narla presenta su última novela, Suseia (Istoria), ambientada en 1168 y que pone el foco en el Mestre Mateo y el Pórtico de la Gloria, en la Librería Nobel.
Librería Nobel
Poemas de Ana González Ramil, en el Ágora
19.00 horas | La Biblioteca Municipal Ágora acoge la presentación del libro Mi vida en una poesía (Talón de Aquiles), de Ana I. González Ramil. Pilotará el encuentro el filósofo y escritor Pedro Feal Veira.
Biblioteca Municipal Ágora
Jesús Carrasco, en el ciclo ‘Compaxinadas’
19.30 horas | El escritor Jesús Carrasco conversará con Javier Pintor sobre su libro El Detalle (Seix Barral), dentro del ciclo Compaxinadas, organizado por la UIMP Galicia y la Fundación Luís Seoane.
Fundación Luis Seoane
Libro solidario de relatos sobre cáncer
19.00 horas | El libro solidario Presas de Historias-Deporte e Paixón, iniciativa impulsada por la asociación Mételle un gol ao cancro (Mucog), se presentará en la sede vecinal Atochas-Monte Alto-A Torre.
AAVV Atochas-Monte Alto-A Torre
Nueva sesión de ‘Furancho Sessions’
Desde las 19.30 horas | El hotel NH Collection Finisterre celebra una nueva sesión de Furancho_Sessions, encuentros que fusionan gastronomía y música, con un Dj en directo y actuaciones sorpresa.
Hotel NH Collection Finisterre
Religión y crueldad en el arte, por García Dornelas
20.00 horas | Amigas e Amigos dos Museos organiza una nueva sesión del ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte. En esta ocasión, José Luis García Dornelas hablará sobre Religión y crueldad en el Arte.
Portas Ártabras
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