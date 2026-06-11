Una moto aparcada entre bicis

La plaza de Lugo es uno de los lugares de A Coruña con más demanda de aparcamiento por parte de los conductores de motos, hasta el punto de que el lugar reservado para ellos suele estar completo. Eso anima a muchos a dejar sus vehículos junto al muro que protege el hueco del túnel de la calle Payo Gómez, pero, al estar también ocupado, este jueves un motero dejó el suyo entre los soportes para estacionar las bicis que hay en la misma vía, lo que dejó dos de ellos inutilizados para los ciclistas, que también suelen usar con frecuencia este lugar.