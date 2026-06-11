La muestra Estudios Abertos abre una nueva etapa en A Coruña con un récord de participación
El proyecto de Estudios Abertos de A Coruña celebra su primera exposición en Palexco tras ampliar su programa a dos jornadas de puertas abiertas
La muestra colectiva Estudios Abertos celebra su primera exposición en la sala municipal de Palexco. El proyecto se concibe como una actividad complementaria a las jornadas de puertas abiertas en los estudios, celebradas el 6 y 7 de junio, ofreciendo una visión conjunta del trabajo de los artistas participantes. A través de más de 60 artistas, albergados en 55 estudios, la muestra permite acercarse a la diversidad de prácticas artísticas que conforman el panorama creativo de A Coruña.
Récord de participantes
En la exposición están representadas distintas disciplinas, como pintura, escultura, fotografía, ilustración, cerámica y propuestas interdisciplinares, lo que refleja la riqueza de enfoques de los creadores locales. Este año se ha reforzado el programa con la ampliación a dos jornadas de puertas abiertas. Además, se batió el récord de estudios participantes, con 55.
El acto de presentación de la iniciativa tuvo lugar este jueves, 11 de junio, y fue presidido por la alcaldesa, Inés Rey; el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el comisario, Nilo Casares, al que la alcaldesa agradeció el trabajo en esta muestra. "Coas xornadas desta pasada fin de semana, Estudos Abertos abre unha nova etapa. Máis conectada coa cidade e descentralizada ao longo dela, e tamén máis acorde coa madurez dun proxecto que leva anos demostrando a forza do tecido artístico coruñés", indicó Rey.
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