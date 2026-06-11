Oportunidades y retos de la economía azul en Galicia protagonizan el IV Foro Azul del Festival Mar de Mares, en A Coruña
La cita central del Festival Mar de Mares, el IV Foro Azul, reunió en A Coruña a voces clave para repensar el mar como motor de trabajo, alimento y futuro en Galicia
El Festival Mar de Mares celebró este jueves, 11 de junio, en el Espazo Avenida Abanca el IV Foro Azul, un de las citas centrales de su XIII edición, dedicada a analizar los retos y oportunidades de la economía azul en Galicia.
La jornada reunió voces del sector naval, la pesca, la agricultura, la gastronomía, la innovación tecnológica, la cultura, el deporte y la transformación urbana de las ciudades costeras. Un encuentro para pensar el mar desde una mirada amplia: como fuente de trabajo, alimento, conocimiento, identidad y futuro.
Se celebraron tres mesas redondas, que giraron alrededor de la tecnología, los datos y la transformación digital; la acuicultura sostenible, y la relación entre ciudades costeras, cultura y gastronomía azul.
La apertura institucional contó con la participación de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien felicitó a Mar de Mares por su reciente condición de finalista en los Premios Líderes Culturais. El director de Abanca Mar, Javier Fraga, reivindicó la necesidad de seguir aprovechando todo lo que el mar ofrece a Galicia.
Actividades complementarias
El festival cerrará su programación con dos actividades que amplían la mirada sobre el mar desde la memoria, la ciudad y la creación artística. El domingo 14 de junio, Xurxo Souto conducirá el Paseo por la ciudad-barco. Las piedras del Mar da Torre, con salida desde Adormideras. El 18 de junio, Ramón Estévez guiará la visita a la exposición 40 años de bichos, formada por obras creadas durante cuatro décadas de relación con el mar.
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