Los pacientes de lupus tendrán descuentos en productos de fotoprotección en las farmacias de A Coruña: "Es una necesidad terapéutica"

La fotoprotección "es una necesidad terapéutica" para los pacientes de lupus, una enfermedad sistémica autoinmune inflamatoria que afecta a unos 3.000 ciudadanos en Galicia, quienes, en un par de semanas, podrán comenzar a adquirir productos de protección solar con un 50% de descuento en las farmacias coruñesas, tal y como anunció el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), este jueves, durante la presentación de su ya tradicional campaña de fotoprotección.

La exposición solar en los pacientes de lupus "puede provocar brotes y agravar los síntomas" de esa dolencia, apuntó la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo

Hasta dos unidades

Un acto en el que participó la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, quien advirtió de que la exposición solar en los pacientes de lupus "puede provocar brotes y agravar los síntomas" de esa dolencia, de ahí que celebrase la adhesión de las farmacias coruñesas al programa Frena el Sol, Frena el Lupus,impulsado por la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac), en colaboración con el laboratorio Isdin.

"Los fotoprotectores no son baratos, y para personas que los necesitan de manera específica todo el año es una buena ayuda", destacó la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Sara Catrain

Presentación de la campaña de fotoprotección 2026 del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, este jueves. / Casteleiro

Una iniciativa que, explicó Do Campo, beneficiará a los usuarios de la Asociación Galega de Lupus (AGAL), quienes podrán adquirir hasta dos unidades de productos de fotoprotección cada mes a mitad de precio.

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"Una buena ayuda"

"Todos los enfermos de lupus podrán estar suficientemente protegidos porque sabemos que los fotoprotectores no son baratos, y para personas que los necesitan de manera específica todo el año es una buena ayuda", resaltó la presidenta del COFC, Sara Catrain.