Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Concello descarta recortes en barrios y servicios por el déficitJóvenes sin acceso a la viviendaNuevos límites de viento y oleaje para el surf con alerta naranjaEl salto a Finlandia y Suiza de dos becados de la BarriéEl mercado del Deportivo
instagramlinkedin

Salud

Los pacientes de lupus tendrán descuentos en productos de fotoprotección en las farmacias de A Coruña: "Es una necesidad terapéutica"

Los usuarios de la Asociación Galega de Lupus (AGAL) serán los beneficiarios de la iniciativa, que les permitirá adquirir esos artículos a mitad de precio

Diferentes productos de protección solar, sobre una mesa, en la presentación de la campaña de fotoprotección 2026 del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, este jueves.

Diferentes productos de protección solar, sobre una mesa, en la presentación de la campaña de fotoprotección 2026 del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, este jueves. / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María de la Huerta

A Coruña

La fotoprotección "es una necesidad terapéutica" para los pacientes de lupus, una enfermedad sistémica autoinmune inflamatoria que afecta a unos 3.000 ciudadanos en Galicia, quienes, en un par de semanas, podrán comenzar a adquirir productos de protección solar con un 50% de descuento en las farmacias coruñesas, tal y como anunció el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), este jueves, durante la presentación de su ya tradicional campaña de fotoprotección.

La exposición solar en los pacientes de lupus "puede provocar brotes y agravar los síntomas" de esa dolencia, apuntó la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo

Hasta dos unidades

Un acto en el que participó la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, quien advirtió de que la exposición solar en los pacientes de lupus "puede provocar brotes y agravar los síntomas" de esa dolencia, de ahí que celebrase la adhesión de las farmacias coruñesas al programa Frena el Sol, Frena el Lupus,impulsado por la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac), en colaboración con el laboratorio Isdin.

"Los fotoprotectores no son baratos, y para personas que los necesitan de manera específica todo el año es una buena ayuda", destacó la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Sara Catrain

Presentación de la campaña de fotoprotección 2026 del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, este jueves.

Presentación de la campaña de fotoprotección 2026 del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, este jueves. / Casteleiro

Una iniciativa que, explicó Do Campo, beneficiará a los usuarios de la Asociación Galega de Lupus (AGAL), quienes podrán adquirir hasta dos unidades de productos de fotoprotección cada mes a mitad de precio.

Noticias relacionadas

"Una buena ayuda"

"Todos los enfermos de lupus podrán estar suficientemente protegidos porque sabemos que los fotoprotectores no son baratos, y para personas que los necesitan de manera específica todo el año es una buena ayuda", resaltó la presidenta del COFC, Sara Catrain.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
  2. Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
  3. El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
  4. La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno
  5. Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
  6. José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”
  7. El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
  8. Las obras de la estación intermodal entran en su última fase: la nueva zona de vías y andenes se completará en las próximas semanas

Las perforistas del Banco Pastor, pioneras en informática, celebran su legado en A Coruña

Los pacientes de lupus tendrán descuentos en productos de fotoprotección en las farmacias de A Coruña: "Es una necesidad terapéutica"

Fiscalía califica de asesinato la muerte de Yoel Quispe y pide 20 años para dos de los acusados

Ocho pianos de cola llenarán las calles de A Coruña este viernes con una iniciativa cultural

Ocho pianos de cola llenarán las calles de A Coruña este viernes con una iniciativa cultural

Los farmacéuticos de A Coruña alertan sobre los riesgos del sol sin protección... y de los bulos en las redes sociales: "Cuidado con los 'influencers' que no tienen ni idea"

Condenado el lotero de San Agustín, en A Coruña, a tres años y medio de cárcel por quedarse con la primitiva de 4,7 millones

Condenado el lotero de San Agustín, en A Coruña, a tres años y medio de cárcel por quedarse con la primitiva de 4,7 millones

Detenidos dos hermanos en A Coruña por robos con violencia a mujeres de avanzada edad

Detenidos dos hermanos en A Coruña por robos con violencia a mujeres de avanzada edad

La manifestación del metal corta el acceso a A Coruña por Alfonso Molina en demanda de un "convenio digno" y contra la "precarización"

La manifestación del metal corta el acceso a A Coruña por Alfonso Molina en demanda de un "convenio digno" y contra la "precarización"
Tracking Pixel Contents