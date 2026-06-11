Ocho pianos de cola llenarán las calles de A Coruña este viernes con una iniciativa cultural
Ocho pianos de cola se instalarán en emblemáticos puntos de A Coruña, incluyendo la plaza de María Pita y el paseo marítimo
Las calles de A Coruña se llenarán de pianos este viernes, 12 de junio, con la iniciativa Tu ciudad se llena de pianos, gracias a la colaboración de la Fundación Occident y al Concurso Internacional de Música Maria Canals.
Se instalarán ocho pianos de cola, desde las 11.00 horas hasta las 20.00, en diferentes localizaciones de la ciudad: la plaza de María Pita, el Obelisco, la plaza de Lugo, la calle San Andrés —a la altura de la plaza de Santa Catalina—, la Avenida del Puerto, los Jardines de Méndez Núñez —al lado del Kiosco Alfonso—, la plaza de Azcárraga y el paseo marítimo —en la explanada del Playa Club—.
Este viernes, 12 de junio, a las 11.15 horas, los promotores de la iniciativa presentarán el proyecto junto al instrumento situado en la plaza de María Pita, con la presencia del director de la Fundación Occident, Ignacio Gallardo-Bravo; el director del Concurso Internacional Maria Canals, Jordi Vivancos, y el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego.
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