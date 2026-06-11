El pleno de A Coruña aprueba adjudicar contratos pendientes en centros educativos, deportivos y culturales y mejorar ayudas de accesibilidad entre críticas del PP por baja ejecución

El Gobierno local ejecutó menos del 30% del presupuesto de inversiones y ayudas del presupuesto de 2025, y el grupo municipal del PP convirtió la falta de cumplimiento delas previsiones en el motivo de dos de sus mociones en el pleno de este jueves. Los populares presentaron una propuesta para auditar la inversión en colegios, instalaciones deportivas y recintos culturales, y "licitar y adjudicar todos los contratos pendientes" en relación a estos, y otra para mejorar las ayudas para mejoras de accesibilidad. La primera propuesta se aprobó con unanimidad, incluyendo una moción transaccionada de PSOE y BNG, leída en alto, que ponía deberes de inversión a la Xunta en educación, cultura y centros deportivos: entre ellos, acometer obras necesarias en centros educativos, crear un plan integral para mejorarlos dotarlos de personal y saldar la "deuda histórica" con la Sinfónica. La segunda propuesta fue también aprobada por unanimidad, sin enmiendas.

De acuerdo con las cuentas del PP, para mantenimiento y obras en centros educativos se recogen en el presupuesto definitivo un total de 2,9 millones de euros y no se ejecutan 1,44 millones. Para nuevas instalaciones deportivas y rehabilitación de existentes se incluyen en el presupuesto definitivo 8,75 millones de euros, sin ejecutar 8,26 millones, y en reparación de recintos culturales no se ejecutaron 927.500 euros de 1,1 millones previstos. La mayor parte de los presupuestos no se ejecutó, denunció la edil popular María Jesús Fariñas.

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, afirmó que los presupuestos de 2025 salieron "pola porta de atrás" después de que la alcaldesa, Inés Rey, se sometiese a una cuestión de confianza que perdió. "Somos críticos co grao de execución", indicó, criticando que se "fantasee" con grandes inversiones mientras no se atiende el mantenimiento. Pero afirmó al PP que haría bien si tuviese la misma "pulsión reivindicativa" al pedir a la Xunta que cumpra con sus obligaciones en los colegios.

El portavoz municipal y edil de Economía, José Manuel Lage, defendió que el Concello es solvente y podrá realizar inversiones sin "medidas de axuste", en relación a que no habrá recortes por el déficit de 2025. Según defendió, los populares acusaron al Concello de estar "en bancarrota", pero el Ayuntamiento tiene "solvencia económica", está pagando a proveedores por debajo del límite legal "mes tras mes", salud financiera y "previsión de maiores ingresos". Pidió a la Xunta un "plan integral" para mejorar instalaciones de centros educativos, y defendió las inversiones del Ayuntamiento.

Accesibilidad

La edil popular Rosalía López defendió la segunda moción, relativa a accesibilidad, y señaló que en la ciudad hay miles de viviendas sin ascensor o que necesitan actuaciones de accesibiidad. Así, consideró "preocupante" que la ejecución de subvenciones de accesibilidad sea prácticamente "inexistente". Así, afirmó que en 2025 no se gastaron ninguno de los casi 1,2 millones previstos para intalar ascensores en edificios de viviendas, y para rehabilitación de edificios solo fueron 134.000 euros de un presupuesto de dos millones. En actuaciones de regeneración urbana y barrios, afirmó, se ejecutaron 21.000 euros de cinco millones previstos. Hay "falta de capacidade para xestionar" los recursos, indicó la concejala. Su propuesta incluye redactar un informe sobre las causas, aprobar un plan municpal de choque para edificios con problemas de accesibilidad, mejorar trámites y crear una Oficina Municipal de Apoio á Accesibilidade e á Rehabilitación.

La portavoz nacionalista Avia Veira defendió que los fines de la moción y señaló que "consideramos que hay un problema de accesibilidad nos edificios da nosa cidade", no solo en falta de ascesnores, sino en barreras arquitectónicas. "É un problema para a vida diaria das persoas", que acaban encerradas en sus casas, afirmó Veira, que consideró que la accesiblidad y rehabiltiación son "patas fundamentais" para tener viviendas dignas. Tamén criticó a la Xunta la escasa construcción de vivienda pública en la ciudad, y a los populares no tener un compromiso "real" con la problemática.

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El concejal de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, afirmó que coincide con la propuesta, pero indicó que el Gobierno local impulsó las áreas de rehabilitación integral como la de las viviendas de María Pita y el PP critica "que se amplíen las aceras para colocar ascensores" allí. El edil defendió que se dieron subvenciones para más de 2.000 viviendas tuviesen ascensor en otros años.