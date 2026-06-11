El pleno de A Coruña aprueba realizar reparaciones en 40 viviendas públicas para ponerlas en alquiler social

La empresa pública Emvsa posee unas 40 viviendas en mal estado que precisan intervenciones para poder ser habitadas. El pleno de este jueves aprobó por unanimidad una moción del BNG que reclama a la entidad que realice las “reparaciones necesarias” en viviendas municipales en desuso, e incorporar al Banco Municipal de Vivenda que gestiona los cinco pisos y bajos de propiedad del Concello en Marqués de Pontejos, si bien con choque entre socialistas y nacionalistas sobre política de vivienda. La propuesta también incluye sacar a concurso los pisos de Marqués de Pontejos y los vacíos, y adjudicarlas en régimen de alquiler. El BNG aceptó una enmienda del PP que pide elaborar un plan municipal para desarrollar suelo municipal donde se pueda construir vivienda pública en colaboración con otras administraciones.

La portavoz nacionalista, Avia Veira, señaló que seis meses después de recepcionar la obra de Marqués de Pontejos, las viviendas siguen vacías, y que la empresa municipal Emvsa tiene unos 40 pisos que están esperando por inversiones para ponerse a disposición de inquilinos. "Corenta viviendas agardando por un invesmento", remachó Veira, que criticó que no estén a disposición de los ciudadanos ante la falta de vivienda en la ciudad. "Parécenos incrible que un goberno local poida ter 45 vivendas gardadas no peto", defendió.

El vocero municipal del PP, Miguel Lorenzo, señaló que asume "totalmente" la exposición nacionalista sobre los problemas de vivienda en la ciudad, pero los acusó de ser "cómplices" del Gobierno local mientras que los populares, según su versión, serían la oposición real. Para Lorenzo, falta "política de vivienda" en la ciudad, y afirmó que Marqués de Pontejos tardó tres años en construirse. Desde 2019, señaló, había compromiso para construir 50 viviendas en Xuxán, a raíz de un acuerdo extrajudicial, pero indicó que pasarán "ocho años" sin acabar el proyecto. Que haya 40 viviendas municipales sin arreglar es una "vergüenza", afirmó.

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El edil de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, señaló que Emvsa ya ha realizado algunos arreglos en viviendas y esperó que se pueda beneficiar de fondos a través de una ayuda del Estado, y defendió que se está trabajando en un concurso para sacar los pisos a concurso, compartiendo el registro de la Xunta de demandantes de vivienda. Pero también criticó la respuesta del BNG el problema de la vivienda en Santiago, con un "retraso" en la tramitación de la declaración de zona tensionada. Acusó al Gobierno local nacionalista compostelano de no ceder terrenos a la Xunta para construir vivienda pública y venderlas. "Tampoco han sacado adelante el plan de ruinas, que aquí sí que ha tenido éxito", afirmó.