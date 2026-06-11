Sindicatos lamentan el incidente con una periodista en la protesta del metal en A Coruña y piden no condenar a todo el colectivo

Los sindicatos CIG, UGT y CC.OO. han lamentado profundamente el incidente ocurrido con una periodista durante el discurso de la manifestación de la huelga del metal de A Coruña, que han calificado como un "hecho aislado", y piden que no se condene a todo el colectivo.

En un comunicado, los sindicatos, que aseguran tener conocimiento de las informaciones publicadas por redes y medios, trasladan su "absoluto respeto" por el trabajo de las "compañeras y compañeros de los medios" y destacan que su labor "resulta esencial" en un estado democrático y como garante de las libertades.

"Queremos dejar claro que no compartimos ningún tipo de comportamiento agresivo, machista o violento y que estas actitudes no tienen cabida dentro de nuestra acción sindical", señalan.

Por último, piden que no se condene a todo un colectivo de personas trabajadoras que, conforme apuntan, "está dando una lucha ejemplar en la demanda de un convenio digno a causa de unos hechos aislados, protagonizados por un número muy reducido de personas" de las que aseguran "desconocer su identidad".

Incidente

En concreto, una periodista, del medio digital Quincemil, ha resultado lesionada al recibir el impacto de un petardo durante la manifestación del sector del metal en A Coruña. Previamente, le dijeron "niñata, únete".

A esto ella respondió que estaba trabajando momento en el que recibió el impacto del petardo, lo que le provocó una herida en una rodilla, además de sufrir en ese momento, según su propio relato, un ataque de ansiedad.

Tras conocer lo sucedido, la Junta de Gobierno del Colegio de Xornalistas de Galicia (CPXG) ha condenado "el lanzamiento de petardos a una periodista en la manifestación del metal hoy en A Coruña".

Lo ha hecho a través de redes sociales y para incidir en que "la agresión de los manifestantes, deliberada y precedida de insultos machistas hacia la profesional, significa un ataque intolerable contra la libertad de prensa".

En concreto, los hechos se han producido cuando la manifestación en A Coruña, en el contexto de un paro de 24 horas en el sector en la provincia coruñesa, transcurría por la zona del puente de A Pasaxe en dirección a la ciudad, es decir en el inicio de la misma y cuando avanzaban para llegar hasta la sede de la patronal.