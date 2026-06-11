El Sorteo de Oro de Cruz Roja llega a A Coruña con el reto 'El lingote de oro'
Los participantes que logren extraer un lingote de oro de una urna especial obtendrán premios directos además de poder optar al sorteo principal
Cruz Roja salió a la calle en A Coruña este jueves, 11 de junio, para acercar a la ciudadanía la actividad que desarrolla y pedir su colaboración en el Sorteo de Oro. Más de un centenar de personas trabajadoras y voluntarias contaron en una veintena de puntos de la ciudad la labor de la organización, e invitaron a comprar boletos para el sorteo que tendrá lugar el próximo 23 de julio en Granada.
Desde las 10.00 horas y hasta las 13.00 horas, personal y voluntariado de Cruz Roja se distribuyeron por puntos de la ciudad como los Cantones, el mercado de San Agustín, la plaza de Lugo, Juan Flórez, la plaza de María Pita, la biblioteca de la Diputación provincial, la plaza de Pontevedra, la Fábrica de Tabacos, el Mercado de Elviña, el centro comercial Cuatro Caminos y la plaza de As Conchiñas.
Reto 'El lingote de oro'
Con el objetivo de añadir un toque de diversión a la venta de boletos, Cruz Roja creó el ‘El lingote de oro’. Con una urna de metacrilato con un orificio justo para introducir una mano, la organización retó a quienes compraron un boleto a extraer un lingote de oro. Los ganadores obtuvieron un premio directo, además de poder participar en el sorteo de diferentes vales canjeables en establecimientos comerciales y de hostelería de la ciudad.
El reto se estrenó este jueves, 11 de junio, entre las 10 y las 13 horas en la plaza de Lugo, pero habrá más momentos en las próximas semanas para probar suerte: el 18 de junio en la plaza de La Urbana; el 2 de julio en la plaza de Lugo; el 10 de julio en el Obelisco, y el 16 de julio en Riego de Agua.
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