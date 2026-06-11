Así es la terraza escondida en el bar más antiguo de A Coruña: junto a las vías del tren y con una de las mejores vistas de la ciudad

La multitud de nuevas aperturas que se han dado últimamente en A Coruña -sobre todo, de cafeterías de especialidad- hacen que encontrar nuevos rincones para tomar algo sea relativamente fácil. Sin embargo, dar con una buena terraza que quite el aliento hasta el punto de que sus clientes la comparen con Ibiza no resulta tan sencillo, especialmente porque muchas se esconden a la vista de los coruñeses menos atentos.

Un ejemplo se encuentra en uno de los barrios marineros con más encanto de la urbe, que oculta una gema con récord propio. Se trata del bar más antiguo de la ciudad, la tasca A Toquera, cuyo rooftop con vistas a la ría de O Burgo y a la playa de Santa Cristina es uno de esos tesoros que merece la pena descubrir en As Xubias cuando las temperaturas ascienden.

Así es el 'rooftop' de tasca A Toquera, un bar auténtico que enamora desde hace más de 100 años

Dicen sus admiradores que lo mejor de este bar histórico de A Coruña es que se trata de una tasca "sin postureos" que "mantiene su auténtica esencia". Cada esquina habla de otros tiempos: desde los suelos de madera hasta las vigas vistas y las fotografías de las paredes que ha visto pasar a hasta tres generaciones familiares.

Aunque siempre suele haber ambiente en los alrededores para disfrutar de las ya hermosa panorámica que se dibuja junto a las vías del tren, la joya de la corona se encuentra al subir las escaleras. Cruzando la característica puerta verde del local de Manuel Fuentes y ascendiendo hacia su tejado, se extiende una coqueta terraza asomada a Santa Cristina, donde se puede tanto disfrutar de una cerveza helada como de un buen plato de pulpo o de chipirones.

En el horario de comidas -entre las 14.00 y las 16.30 horas-, este mágico oasis sobre la línea férrea queda reservado para la gente que acude a llenarse el estómago con el menú de Fuentes, que abre su rooftop por la tarde y hasta bien entrada la noche a cualquiera que quiera tomar algo. El tabernero lleva detrás de la barra del establecimiento más de 40 años y le resulta ya muy fácil distinguir al cliente asiduo del que se acerca atraído por el carácter enxebre de su fachada, su larga historia o los rumores de que esconde una de las terrazas más bonitas de A Coruña.

Los que frecuentan esta tasca con encanto saben que el modus operandi recomendado es pedir en la planta baja, pagar las bebidas y subirlas hasta el 'mirador' que corona A Toquera. Los que no, lo acaban descubriendo -con más o menos frustración- en unos diez minutos, aunque la mayoría acaba concluyendo que las vistas merecen cualquier regla que pudiese llegar a imponer el propietario.

No por nada esta tasca es la única que queda en As Xubias y también la única que sigue funcionando desde 1890. Fuentes la heredó de sus abuelos, que se hicieron con el establecimiento cuando este ya tenía varias décadas de vida y que sirvió para sacar adelante a hijos y nietos.

Con el tiempo, se convirtió en un punto de peregrinaje para gente de toda la urbe, que se acerca para dar una vuelta por el barrio y hacer su parada en As Xubias de Abaixo mientras el sol se pone sobre la ría de O Burgo. Aparcar es difícil, así que conviene ir con tiempo si se va a comer y también hacer reserva, porque al bar con más solera de A Coruña no le cuesta llenar su terraza los días de verano.

La "Ibiza de mi tierra"

Hay clientes que llevan acudiendo a este bar coruñés más de cuatro décadas y que no dudan en comparar sus vistas con algunos de los paisajes españoles más asociados al verano. Para Regina Pizones, por ejemplo, el local es la "Ibiza de mi tierra", un pequeño templo encaramado en las alturas que permite desconectar de las prisas y las imposturas más modernas y que invita -asegura- a llevarse "el bañador".

La comida es sencilla, casera y clásica, con recetas como el pescado frito, los pimientos de Padrón, el chorizo o el queso del país. Se disfrutan bien en el interior, pero suben de nivel en la terraza, donde las macetas con flores y la panorámica ponen el toque dulce sin necesidad de pedir postre.