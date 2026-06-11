Tranvías ampliará su flota antes de final de año en A Coruña, tras registrar más de 28,5 millones de viajes en 2025: "Somos clave para construir una ciudad más habitable"

Tranvías inicia una nueva etapa en A Coruña, con una imagen renovada, y anuncia la ampliación de su flota antes de final de año. El cambio de nombre e identidad visual se implantará progresivamente en autobuses, soportes digitales, señalética y otros espacios de comunicación, tal y como avanzó este jueves la compañía, en un acto celebrado en el Club Cámara Noroeste que contó con representantes de la Administración pública y del tejido empresarial y social de la ciudad.

Con esta transformación, la empresa pasa de denominarse "Compañía de Tranvías de La Coruña" a "Tranvías", apostando por "una marca más clara, actual y funcional, capaz de adaptarse a todos los entornos físicos y digitales sin perder el ADN" que la ha acompañado durante décadas. Dani Bembibre, socio y director creativo de Costa, fue el encargado de explicar las claves del rediseño. La nueva identidad incorpora un símbolo simplificado y más reconocible, pensado especialmente para contextos de lectura rápida y movimiento, como el propio autobús urbano, y preparado para aplicaciones en señalética, soportes digitales, animación e iconografía.

Cambio visible en algunos vehículos y en la web

La implantación de la nueva imagen de Tranvías se realizará de forma progresiva en toda la flota de autobuses y ya puede verse en algunos vehículos, así como en la web corporativa, la aplicación móvil y diferentes soportes de comunicación y merchandising. Los asistentes a la presentación pudieron conocer un vehículo que ya incorpora la nueva imagen corporativa, expuesto en la explanada de O Parrote para la ocasión.

Según la última encuesta de satisfacción realizada, el pasado mes de mayo, por Sondaxe, los propios usuarios califican el servicio con un 7,8, una nota que ha crecido cuatro décimas respecto a la encuesta de 2025

Encuesta

El director de Tranvías, Ignacio Prada, destacó el crecimiento continuado del uso del autobús urbano en A Coruña en los últimos años y el papel clave que desempeña el servicio público de transporte colectivo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Y es que, tras registrar más de 28,5 millones de viajes en 2025 y mantener una tendencia de crecimiento sostenida por encima de la media nacional, el autobús urbano se consolida como uno de los principales actores de la movilidad en la urbe coruñesa.

Prada consideró que "la calidad del servicio" es uno de los principales factores que explican esta evolución positiva. Según la última encuesta de satisfacción realizada, el pasado mes de mayo por Sondaxe, los propios usuarios califican el servicio con un 7,8, una nota que ha crecido cuatro décimas respecto a la encuesta de 2025. Asimismo, el porcentaje de viajeros satisfechos con el servicio de autobús urbano de A Coruña se sitúa, actualmente, en el 93%, un dato que también mejora respecto al año anterior, con un incremento del 3,68%.

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Nuevos vehículos

El director de Tranvías anunció, asimismo, que, antes de final de año, la empresa ampliará su flota con algunos vehículos más para dar respuesta a la demanda creciente. Unas incorporaciones que, anticipó Ignacio Prada, "permitirán seguir avanzando hacia una movilidad adaptada a las necesidades" de los usuarios.