“Vino a pegarme, me enfadé y la clavé”, dice el autor de la muerte de Yoel Quispe sobre las puñaladas que le dio

J. L. G., el autor confeso del apuñalamiento que acabó con la vida de Yoel Quispe en la madrugada de la nochebuena de 2023 en A Coruña, atribuyó el crimen a un “arrebato”, según declaró este jueves en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. Recordó que se acercó al lugar donde había una pelea entre Yoel y otros jóvenes y que el fallecido le agredió, por lo que dijo sobre la puñalada: “Vino a pegarme, me enfadé y la clavé”.

“Lo fui a defender y me pegó a mí”, indicó sobre los hechos, tras lo que añadió: “Me arrebaté un poco y le fui a pedir la navaja”, en relación con que el arma era portada por un amigo que solía llevarla consigo. “La saqué para asustarlo, pero vino a pegarme, me enfadé y la clavé”, detalló el acusado, quien dijo recordar que le había alcanzado el corazón.

También declaró que recordaba haber levantado la tapa de un contenedor para deshacerse del arma, que no pudo ser hallada, pero no a qué persona se la dio que recuerda levantar la tapa del contenedor en que fue buscada por la policía, así como si previamente se la había entregado al amigo que se la proporcionó.

El acusado declaró además que tras la muerte de Yoel se fue con el tercer implicado en los hechos a una cafetería, donde se reunieron luego con el que le había entregado el arma. También refirió que no era consciente de haber matado a la víctima y que se enteró más tarde, razón por la que negó a una amiga que hubiera cometido el crimen.

Facilitador de la navaja

Y. G. manifestó inicialmente durante su declaración que no tenía el arma, pero al serle leída su declaración en el juzgado acabó por admitirlo. “Se la di por miedo”, dijo, a lo que añadió que se cambió de ropa tras la pelea por temor a que el autor de la puñalada y sus amigos tomasen represalias contra él, lo que también le movió a no abandonar el lugar de los hechos en su compañía.

También reconoció que buscó en internet a qué condena se podría enfrentar por dar dos puñaladas. "Era una duda general y un miedo por lo que me podía pasar por estar en el sitio equivocado", explicó.

El tercer acusado, A. L., al que se culpa de encubrir al autor de las puñaladas, negó que los tres implicados acordasen cómo actuar tras el crimen a preguntas de su abogada defensora, única de las partes a la que contestó. Admitió haber abandonado el lugar con J. L. G. y que los tres se reunieron en una cafetería y que luego se dirigió al albergue de Padre Rubinos porque en aquellos días “estaba en la calle”.

Aseguró que supo de la muerte de Yoel cuando fue detenido cinco días después. “Me detuvieron, me llevaron a comisaría y me comentaron lo sucedido”, dijo.