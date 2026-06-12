La asociación vecinal Agra do Orzán, en A Coruña, presentará alegaciones al plan urbanístico del barrio y al convenio de la parcela de las Adoratrices

El proyecto urbanístico para el polígono residencial conocido como Parque del Agra, aprobado de forma inicial por el pleno del Concello de A Coruña el pasado 14 de mayo, recibirá alegaciones de la asociación de vecinos Agra do Orzán, al igual que el convenio suscrito anteriormente por el Gobierno local con la inmobiliaria Dricar para que esta construya en la parcela que ocupaban las Adoratrices. El colectivo justifica la presentación de estas reclamaciones al entender que ambas iniciativas "non se axustan aos obxectivos e demandas do barrio respecto do obxectivo do parque público e da ordenación urbanística dos terreos que a Agra do Orzán precisa".

La asociación vecinal reclama desde hace años que en los terrenos que ocupará el polígono no se construyan viviendas y se abra un parque público, lo que el Concello rechaza porque supondría indemnizaciones millonarias a los propietarios de las parcelas. En mayo se aprobó una modificación del plan general que reduce la superficie del polígono al segregar del mismo parte de la parcela de las Adoratrices a causa de una sentencia judicial y prevé la construcción de 188 viviendas en Parque del Agra y 135 en los terrenos de Dricar.

Ante las protestas vecinales, el Gobierno local optó por reducir el número de viviendas previstas eliminando uno de los edificios proyectados inicialmente, pero la asociación aprecia que ese edificio continúa figurando en el estudio económico y la memoria justificativa del cambio del plan general, sometido ahora a información pública, por lo que presentó este viernes en el Concello un escrito en el que alerta de ese error.

La entidad considera que ese inmueble debe ser suprimido en ambos documentos y que esta enmienda tiene que ser aprobada por el pleno, tras lo que deberá abrirse un nuevo periodo de información pública.