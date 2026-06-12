Antía Ferrer Lendoyro, la coruñesa escultora de la creatividad
Perpetuadora de una saga familiar pionera, Antía Ferrer continúa el trabajo heredado de su madre. En su taller El Tigre de Papel de A Coruña nacen cabezudos, escenografías, personajes teatrales o cualquier figura imaginable. Desde empresas a entidades o particulares, los encargos le llegan de todos los lugares
Tere Gradín
Las manos de Antía Ferrer convierten el papel y el cartón piedra en máscaras, marionetas, cabezudos, animales fantásticos, personajes de cuento o esculturas de tamaño real. Pero antes de que aparezca cualquiera de esas figuras hay un proceso lento que empieza casi siempre igual: con papel usado, agua, cola, paciencia y una idea. Hoy el Tigre de Papel de A Coruña es un referente en el sector dentro y fuera de Galicia con encargos de todo tipo y donde cualquier sueño puede hacerse realidad.
Aunque lleva más de una década al frente del taller, la historia comenzó mucho antes. Antía heredó el oficio de su madre, María Lendoyro Díaz, una de las pioneras gallegas en el trabajo del cartón piedra. Fue ella quien creó en 1988 el primer Tigre de Papel, un espacio donde la creatividad ocupaba el centro de todo y donde niños y adultos descubrían la fascinación que produce construir con las manos. Allí, casi sin darse cuenta, Antía empezó a familiarizarse con un oficio que acabaría marcando su vida.
Por el camino estudió Magisterio, ejerció como docente y vivió lejos de Galicia. Pero el regreso a la tierra la trajo de nuevo a sus orígenes y a la idea de «brindarle a mi hijo el mismo legado que a mí me habían dejado, la experiencia de crear, de no depender de terceros, de trabajar con materiales naturales y de ofrecer alternativas a un mundo abocado a la digitalización y al mercantilismo», explica. En 2013 decidió recuperar el legado familiar y refundó El Tigre de Papel con una filosofía que mantiene intacta: crear desde la artesanía, aprovechar materiales reciclados y demostrar que el «desecho» —papeles, cartones, envoltorios…— también puede transformarse en belleza.
Desde entonces, el taller ha crecido al ritmo de encargos tan diversos como compañías teatrales, centros educativos, asociaciones o particulares. Sus máscaras han llegado a escenarios profesionales y sus creaciones forman parte de espectáculos, escenografías y proyectos culturales.
La labor artesanal de Antía se ha ido ampliando a toda técnica ligada al mundo del papel: papel maché, cartapesta, «y todo el maravilloso abanico de posibilidades que nos brinda este material caracterizado por su gran versatilidad», dice.
Antía también hace sus propias colecciones, «aunque siempre huyendo de la reproducción en serie. Las piezas que realizo son únicas, aunque en ocasiones es necesario hacer un molde, cada acabado es artesano e individual». En la actualidad recibe encargos «de todo tipo y lugar, desde esculturas a tamaño real, a talleres de creatividad para empresas, decoración de eventos, figuras personalizadas, recreaciones de personajes para presentaciones, marionetas, escenografías… todo ello alternado con nuestros talleres anuales para niños y adultos, tanto en nuestro taller como en otras entidades. Lo cierto es que el trabajo artesanal es de lo más gratificante que conozco, te despierta una capacidad creativa infinita para llegar a donde quieras», explica esta artesana a la que apasiona su trabajo y que reivindica el valor de lo hecho a mano, sostenible y no contaminante. Sus creaciones y cursos pueden verse en Instagram en @tigre_de_papel_.
- El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
- Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
- Condenado el lotero de San Agustín, en A Coruña, a tres años y medio de cárcel por quedarse con la primitiva de 4,7 millones
- Las obras de la estación intermodal entran en su última fase: la nueva zona de vías y andenes se completará en las próximas semanas
- Así es la terraza escondida en el bar más antiguo de A Coruña: junto a las vías del tren y con una de las mejores vistas de la ciudad
- El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
- La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno
- Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino