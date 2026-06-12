Apuestas recurrentes de A Coruña a Torremolinos: así se llegó al legítimo propietario de la Primitiva millonaria

La Audiencia Provincial de A Coruña considera que el dueño de la administración de Loterías de San Agustín se quedó con un boleto de la Primitiva premiado por 4,7 millones de euros en 2012 y engañó a su legítimo dueño, un hombre que falleció un año y medio después. El premio tenía otro reclamante, otro varón, también fallecido: la viuda y los hijos de este se presentaron como acusación y defendieron que era el titular. Según afirmaron, selló el boleto premiado, junto a otros, en una administración de Loterías cuando fue a hacer la compra junto con su hijo, una versión que rechazan sus magistrados.

De acuerdo con la responsable de esta administración de Loterías y su marido, el fallecido era un "jugador habitual", pero no pudieron identificar a quién realizó la apuesta. Se tomaron las huellas dactilares del hombre, pero no aparecieron en el boleto, como tampoco las del hombre que la Audiencia Provincial considera el propietario legítimo. Según defendió la hija del reclamante, se quedó con su boleto el responsable de una Administración de Loterías que no era la del condenado. Presentó con su hija una reclamación en Loterías, algo en lo que le asistieron el hermano del lotero condenado (fue también acusado pero salió absuelto) y la hermana de ambos, empleados de la delegación provincial.

Fallos en los datos y debilidades en la versión

Pero la reclamación del hombre fue rechazada por el jefe de servicio y control de premios invendidos, según este, porque "no coincidían los datos indubitados ni informáticos" con los que contenía el texto. La Audiencia Provincial señala que "no consta acreditado" que el boleto pasara por algún momento por el punto de venta que defiende esta acusación, y los datos del boleto presentes en la reclamación no coinciden con la realidad. Los que sí lo hacen, como que la apuesta era semanal, fueron aportados por los hermanos del lotero, "como admite la propia hija en su declaración".

Además, añade la sentencia, si el boleto hubiese sido sustraído u olvidado en una administración de Loterías diferente a la del condenado, no tiene sentido que llegase a manos del lotero de San Agustín. En ese caso, "serían los administradores" de la otra oficina los que cobrarían o intentarían cobrar el premio.

Sin "prueba plena"

Para la Audiencia, no existe una "prueba plena" de a quién pertenecía el boleto, pero sí "indicios". La persona a la que los magistrados le atribuyen la propiedad, apostaba reiteradamente ciertas combinaciones, a veces en un pequeño radio de A Coruña y otras en lugares a los que iba de vacaciones, en Torremolinos, Fuerteventura, Calviá y Caldas de Reis. O al menos así lo considera la Policía: el responsable de la investigación, tras comprobar los números de apuesta, le atribuyó la propiedad del boleto a la persona que la Audiencia considera el titular, y señaló que las apuestas no coinciden con las del otro reclamante.

Así, "parece coherente y dentro de la lógica" que los boletos de los que se apoderó el condenado, entre los que se encuentra el premiado y otros, "sean del mismo titular", y, dadas las coincidencias, que la persona que los selló fuese la que considera la Audiencia Provincial. Como este ya ha fallecido, los derechos de cobros pasan a sus herederos, si bien la sentencia señala que hay que establecer estos y no entrega el premio directamente a su viuda e hija.