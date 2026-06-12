Carmen Peña Penabad, dermatóloga del Chuac: "Estamos viendo un aumento importante de diagnósticos de melanoma en A Coruña"

"En los últimos años, estamos viendo un incremento bastante importante de diagnósticos de melanoma en A Coruña, con unos 150 nuevos casos cada año", advierte la doctora Carmen Peña Penabad, facultativa especialista del área de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), en el marco del Día mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora este sábado, 13 de junio, con el mercurio rozando los 30 grados y las playas atestadas de gente. Una tendencia al alza que, asegura la doctora Peña Penabad, se viene detectando en el conjunto de Galicia.

"Entre 2021 y 2022, por ejemplo, en toda la comunidad gallega se diagnosticaron cerca de un millar de melanomas. La incidencia va en aumento: antes no llegaba a 10 casos por cada cien mil habitantes, y ahora pasamos ya de los 20 por cien mil", detalla la dermatóloga del Chuac, antes de resaltar que el melanoma, "probablemente, sea el tipo de cáncer de piel que más muertes provoca en general", aunque "no es el más frecuente".

"Entre 2021 y 2022, por ejemplo, en toda la comunidad gallega se diagnosticaron cerca de un millar de melanomas. La incidencia va en aumento: antes no llegaba a 10 casos por cada cien mil habitantes, y ahora pasamos ya de los 20 por cien mil"

Tipos de cáncer de piel más frecuentes

"Existen tres tipos de cáncer de piel que son los más habituales. El carcinoma basocelular es el primero, con mucha diferencia, y probablemente sea el cáncer humano más frecuente. Lo vemos muchísimo. Todos los días diagnosticamos varios casos. Luego está el carcinoma epidermoide o escamoso, que ya es más agresivo. Hay muchos casos que evolucionan bien, pero también los hay que se van un poco y que, de hecho, pueden hacer metástasis a distancia. Y, a continuación, ya está el melanoma, que es el tercero en orden de frecuencia y el que, probablemente, más muertes provoca en general. Además, afecta a ciudadanos con edades muy dispares: desde muy jóvenes, hasta a gente mayor", subraya.

Detalle de una mujer tomando el sol en la playa de Riazor, este viernes, en A Coruña. / Gus de la Paz

"De carcinoma basocelular --prosigue-- no hay registros muy fiables, porque es tan habitual que sería imposible contabilizar todos los casos que vemos. Pero, en el caso del carcinoma epidermoide o escamoso, al igual que sucede con el melanoma, sí estamos observando que hay un aumento clarísimo, probablemente, relacionado con el envejecimiento de la población. Al vivir más años, pasamos más tiempo expuestos al sol y, por ejemplo, una zona en la vemos mucho este tipo de cáncer de piel, ahora, es en cueros cabelludos lampiños. Es decir, que no tienen pelo. Ahí estamos detectando un incremento claro", señala la doctora Peña Penabad, quien recuerda a la ciudadanía que "la aparición del melanoma", al igual que la de los otros tipos de cáncer de piel, no es instantánea" tras la "exposición peligrosa al sol", sino que se produce "al cabo de los años".

"No es instantáneo, ni a largo plazo"

"Lo primero que hay que saber es que el sol produce mutaciones genéticas en la piel. Las células que están expuestas a las radiaciones ultravioleta cambian, se modifican, y estas mutaciones acaban haciendo que un grupo de ellas crezca, lo cual puede acabar desembocando en un melanoma. No es instantáneo, ni a los pocos años. Los dermatólogos consideramos, de hecho, que un factor de riesgo de melanoma son las exposiciones solares en adolescentes y adultos jóvenes", destaca la facultativa especialista del Chuac, quien advierte de que ese tipo de cáncer de piel "también se vincula con el uso de cabinas de bronceado" en "gente muy jovencita". "En la actualidad, se considera ya que las cabinas de bronceado son un carcinógeno, igual que lo puede ser el tabaco para el cáncer de pulmón o el sol, en general, para el cáncer de piel", reitera.

"En la actualidad, se considera ya que las cabinas de bronceado son un carcinógeno, igual que lo puede ser el tabaco para el cáncer de pulmón o el sol, en general, para el cáncer de piel"

"La concienciación está clara en padres de niños pequeños y de adolescentes (aunque, en este último caso, consiguen poco), así como en personas mayores, aunque luego también te encuentras con gente que viene muy pigmentada a la consulta. Dicen que usan el fotoprotector, y no lo pongo en duda, pero no lo están haciendo bien. Esto es evidente. Incluso nos llegan a consulta pacientes operados de melanoma, a quienes les preguntas: ‘¿Te expones al sol?’. Y te responden: ‘Sí, pero me pongo fotoprotector'. Está claro que, en estos casos, no se lo están poniendo bien", hace hincapié, antes de considerar que existen "una serie de conceptos básicos" que la población, "en general, no tiene nada claros". Entre ellos, "el tiempo que pueden estar al sol" con "el fotoprotector bien echado".

Dos jóvenes sentados al sol, este viernes, en la playa de Riazor, en A Coruña. / Gus de la Paz

Recomendaciones

"Si, por ejemplo, estando al sol tres minutos te empiezas a poner colorado, y el fotoprotector que vas a utilizar es SFP 50, tienes que multiplicar esos tres minutos por 50. El resultado es el tiempo que podrás estar al sol con el producto bien echado. Y otro concepto que debería tener claro la ciudadanía es que cuando te reaplicas el fotoprotector, no empiezas a contar desde cero", aclara la doctora Peña Penabad, quien, de cara a las altas temperaturas que se prevén este fin de semana, aconseja "controlar el índice ultravioleta" (por ejemplo, en la página web de Meteogalicia) a todas las personas que "vayan a pasar el día al aire libre". "Cuando está por encima de 7, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni siquiera recomienda estar al aire libre", indica.

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"Si, por ejemplo, estando al sol tres minutos te empiezas a poner colorado, y el fotoprotector que vas a utilizar es SFP 50, tienes que multiplicar esos tres minutos por 50. El resultado es el tiempo que podrás estar al sol con ese fotoprotector bien echado"

Un hombre se aplica fotoprotector, este viernes, en la playa de Riazor, en A Coruña. / Gus de la Paz

"En cualquier caso, es importantísimo evitar las horas centrales del día. Un fin de semana pasado en el que hizo muy buen tiempo vimos quemaduras solares a montones. En A Coruña la gente tiene la costumbre de, si hace sol y calor, irse a comer al mediodía a la playa y volver al trabajo. Eso es malísimo, igual que lo son las exposiciones 'de fin de semana', intermitentes, que en Galicia son típicas también", concluye.