Carolina Deslandes se une al festival 'Aquí Tamén Se Fala' en su edición más internacional, en A Coruña

El festival musical Aquí Tamén Se Fala (ATSF), la iniciativa lingüística impulsada desde el instituto Rafael Dieste de A Coruña, reunió en la plaza de la Tolerancia a destacadas formaciones musicales gallegas, como De Ninghures, Kid Mount y Apolo 18, e incorporó su primera actuación internacional, de mano de Carolina Deslandes, artista portuguesa con más de un millón de seguidores en redes sociales.

El festival es una de las iniciativas más visibles de Aquí Tamén Se Fala, el mayor movimiento de dinamización lingüística de Galicia, nacido en el instituto Rafael Dieste. Lo que comenzó como una campaña impulsada por el alumnado para visibilizar la presencia del gallego en los barrios de A Coruña, acabó extendiéndose a cientos de centros educativos del territorio gallego, recibiendo reconocimientos como el Premio da Cultura Galega, el Innovagal, el Rosalía de Castro de la Diputación de A Coruña o el Mil Primaveras.

La música, promotora del idioma

El concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, presentó la tarde de este viernes, 12 de junio, los conciertos de la tercera edición del festival. "É unha honra que a iniciativa de dinamización lingüística máis importante de Galicia xurdise nas aulas coruñesas, froito do traballo do alumnado e do profesorado", declaró en el acto celebrado antes del inicio de las actuaciones, acompañado por el conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, y las diputadas provinciales Sol Agra y Avia Veira.

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, también asistió al evento, donde celebró que "a música tamén sexa un gran medio para fomentar a presenza do galego, sobre todo entre as xeracións máis novas". Bajo el paraguas de esta iniciativa, que se extiende por 300 centros de la comunidad, se realizan otras acciones de fomento del idioma, como entrevistas o campañas en redes sociales, con la colaboración de figuras destacadas del panorama gallego e internacional.