Cecilia Fernández, alumna de Obradoiro, en A Coruña, segunda mejor nota en la PAU 2026 en Galicia: "Cuesta trabajo y esfuerzo sacar una calificación alta"

Cecilia Fernández es de los pocos casos de estudiantes con una vocación clara. Desde que entró a Bachillerato, en el Colegio Obradoiro de A Coruña, supo que quería dedicarse a la medicina. Esa titulación, inaccesible para muchos por sus altas notas de corte, no supera a Fernández, ni al 13,720 que obtuvo tras la PAU, con la media de materias obligatorias, optativas y el Bachillerato, que la coloca en el segundo puesto del ránking gallego, en el que Romeu Tembrás, del Salvador de Madariaga, se coloca en cabeza con su 13,750; y el 13,654 de Lara Castelo, de A Sardiñeira, cierra el podio.

Igual que sus compañeros de élite obtuvo un 9,8 en la parte obligatoria de la PAU, de la que salió "con una buena impresión" de los exámenes, aunque no esperaba que fuera a ser "una nota así de alta". Cuando la avisaron de que habían llegado las notas por correo, decidió combatir esa incertidumbre inicial para compartir la buena noticia con su madre. "Llamé a mi madre y le dije que estaban saliendo las notas, que ya las habían enviado y que las quería ver con ella, para llevarnos la sorpresa juntas", declara la estudiante, quien iba comprobando las calificaciones y comentándolas a su gran apoyo. "Será una memoria que siempre llevaré conmigo", añade.

La importancia de ir tranquila

Durante segundo de Bachillerato, Fernández sentía presión por sacar buenas notas, debido a la carrera que quería cursar. "La presión siempre se siente porque, quieras que no, te piden una nota alta, y sacarla cuesta su trabajo y su esfuerzo", confiesa. En su caso, lo que le ayudó fue "no ir muy nerviosa a la PAU", porque "bajo presión y con nervios siempre se rinde menos". Sin embargo, la estudiante tiene claro que "la nota no es una manera muy objetiva de medir todo lo que un alumno se ha esforzado". "Factores externos pueden causar que la nota sea inferior proporcionalmente al trabajo que un alumno ha realizado a lo largo del curso".

Fernández destaca que su familia siempre la apoyó "en todas las decisiones" y "para seguir adelante", incluso cuando dudaba de sus capacidades. "En momentos en los que yo sabía que tenía que estudiar y que pensaba que no me iba a dar tiempo a sacar todo adelante, mi familia me animaba, me decía que no iba a tener ningún problema, y mis amigos también, siempre confiaron en mí", manifiesta.

El papel de los docentes

El profesorado del Obradoiro fue otro pilar fundamental en el proceso de aprendizaje de Fernández, quien se muestra agradecida por su apoyo. "Estoy muy contenta con lo bien que me han preparado los profesores, porque además se preocupaban siempre por mí, yo iba con dudas y me las solucionaban todas, incluso me daban cosas a mayores para yo poder profundizar en el tema", expresa.

Aunque su excelencia académica viene acompañada de muchos sacrificios, la joven intentó, en la medida de lo posible, respetar su gran pasión: la música. "Acabé el grado profesional este año, e intenté seguir tocando como había hecho hasta el momento. Seguí con mis estudios de violín; incluso, cuando quería relajarme, iba muchas veces a tocarlo", dice. Fernández, quien además forma parte de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, pudo hacer "todas estas actividades" gracias a "una buena organización".