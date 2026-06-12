A Coruña alcanza los 30 grados por primera vez este mes de junio

A Coruña vive el primer día de gran calor de este mes de junio, en el que en la estación de la Agencia Española de Meteorología situada en Bens ha registrado una temperatura máxima de 30,1 a las 16.00 horas de este viernes. Es el primer día que se supera el umbral de los 30 grados en lo que va de mes.

Esta temperatura supone un salto para las cifras que de máximas que se estaban viviendo en la última semana, puesto que de los últimos siete días el valor más alto ha sido el viernes 5 con 22 grados centígrados.

Gente tomando el sol en la playa de Riazor este viernes / GUS DE LA PAZ

Sin embargo, la vivida este viernes aún está lejos de la máxima registrada en un mes de junio, que según la Aemet se sitúa en el año 1980, cuando se llegaron a marcar en esa estación 34,8 grados.

30 grados el sábado

De cara al fin de semana es probable que se vuelvan a superar estos valores, puesto que para este sábado las previsiones señalan que se alcanzarán los 30 grados de nuevo. Estas cifras bajarán hasta los 25 grados el domingo, aunque es probable que durante el fin de semana el cielo se nuble. Las mínimas serán de 19 y 16 grados.

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Con el avance de los días las temperaturas máximas se estabilizarán alrededor de los 22 grados.