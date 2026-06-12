El Concello de A Coruña convoca el 30 de junio la comisión municipal del área metropolitana para proponer una cartera de servicios a la ciudadanía

La comisión especial del Concello de A Coruña sobre el área metropolitana se reunirá el próximo 30 de junio para avanzar en la creación de esta estructura supramunicipal en la comarca coruñesa que mejore la colaboración en la prestación de servicios, especialmente en el ámbito de la movilidad. El Gobierno local anunció este viernes en el pleno municipal que el órgano se reuniría a finales de mes y que en julio se crearía una mesa de trabajo para impulsar este proyecto. Y la resolución para la primera reunión se firmó ayer, según pudo confirmar este diario.

En esta comisión, el Ejecutivo local informará a los grupos municipales sobre los estudios técnicos que serán acometidos para permitir el diseño de propuestas de gestión del área metropolitana y la aprobación de un calendario de trabajo "para la elaboración de una propuesta metropolitana de servicios a la ciudadanía", que deberá ser acordada con los ayuntamientos de la comarca.

"La realidad administrativa está superada por el día a día de los ciudadanos. Donde uno vive en un municipio, trabaja en otro y disfruta del ocio en un tercero. Todo dentro de una misma área territorial", declaró sobre la convocatoria el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, quien añadió que el Ejecutivo concibe el proyecto metropolitano "como una decisión colectiva, donde tienen que estar de acuerdo la mayoría de los concellos". "Se debe hacer sin imposiciones, con diálogo, y pensando en la mayoría de los ciudadanos, en mejorar su calidad de vida y los servicios que reciben”, indicó.

Hace días, la alcaldesa, Inés Rey, defendió la idoneidad de acometer un proyecto metropolitano que se centrase en el transporte, buscando puntos de encuentro con los ayuntamientos del área y de la Xunta, a la que reclamó mayor implicación.

Consorcio de transporte

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, defendió este viernes avanzar hacia un consorcio de transporte metropolitano en el área metropolitana que no solo englobe al taxi, como ha puesto sobre la mesa esta semana el Gobierno gallego a los concellos de A Coruña, Cambre, Culleredo, Arteixo y Oleiros, sino también a las líneas de bus de la Xunta y a otros medios de transporte como el tren. "Pódese crear un consorcio metropolitano para o transporte, non hai por que crear unha área metropolitana para todos os servicios", señaló.

De hecho, García Seoane justificó su rechazo a la constitución del área metropolitana por la falta de interés de la Xunta, de la que dijo que "estivo boicoteando toda a vida a súa creación".