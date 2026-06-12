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"Cuidado, hay un gatito dentro del motor": el sorprendente cartel en un coche de A Coruña

Sucedió en un coche blanco aparcado en el centro de la ciudad

Cartel avisando de un gato en el interior del motor en un coche

Cartel avisando de un gato en el interior del motor en un coche / LOC

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Antón Peruleiro

El dueño de un coche aparcado en la mañana de este viernes en la calle Teresa Herrera del centro de A Coruña se llevaría una pequeña sorpresa al llegar a su vehículo y ver el cartel que le habían dejado en el limpiaparabrisas.

Un folio escrito a mano contenía un mensaje muy claro: "Cuidado, hay un gatito dentro del motor". Incluso durante algún momento de la mañana se pudo ver a agentes de la Policía Local vigilando el vehículo por si salía el animal.

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Habitualmente los gatos se meten muchas veces en los motores de los coches durante el invierno para sentir el calor. Sin embargo sorprende que esto pase en un día bastante caluroso en A Coruña. Esperemos que el conductor haya visto el cartel antes de arrancar.

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