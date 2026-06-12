Diez alumnos gallegos inician su posgrado internacional con las becas de la Fundación Barrié, en A Coruña

La Fundación Barrié ha hecho entrega este viernes, 12 de junio, de las credenciales de la 37ª edición de su Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero, que permite que alumnos gallegos puedan cursar estudios de máster en centros académicos de todo el mundo. En esta edición, igual que en convocatorias anteriores, los criterios de selección se han basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso con el futuro de Galicia.

El acto estuvo presidido por la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, y por el presidente de la Asociación de Becarios, Óscar Rama, quienes hicieron entrega de las credenciales a los diez becarios. Rachel Elizabeth Rodríguez, becaria representante de la promoción, subió al escenario para pronunciar unas palabras en nombre de los seleccionados de esta edición.

Resultados de la convocatoria

En la convocatoria de 2026, en la que apenas el 6% de las candidaturas superó el proceso de selección, se han otorgado diez becas de máster a candidatos de diferentes áreas del conocimiento: ciencias experimentales, ciencias de la vida e ingeniería. Respecto a la procedencia, todos los becarios mantienen una vinculación con Galicia, ya sea por haber nacido en ella, o por ser residentes desde, por lo menos, dos años.

De los diez becados, siete cursaron sus estudios universitarios en Galicia, seis de los cuales pertenecen a la Universidade de Santiago de Compostela. La media de los premiados es de 8,49 sobre 10, y Reino Unido y Suiza se consolidan como países de referencia a la hora de escoger el destino, seguidos de Escocia.

Las becas de posgrado cuentan con una dotación máxima de 50.000 euros anuales, además de una ayuda única de 1.000 euros para gastos de viaje y una asignación mensual de 1.600 euros para manutención. La beca se concede durante un curso académico, si bien es prorrogable para un segundo curso cuando la duración de los estudios así lo requiera.