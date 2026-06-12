Romeu Tembrás, del instituto Salvador de Madariaga de A Coruña, mejor nota de la PAU 2026 en Galicia: "Sentín un gran alivio despois do gran esforzo"

Después del año de estudios más intenso de su vida, Romeu Tembrás se merece el verano de sus sueños. "Segundo de Bacharelato é un ano moi intenso, de moitas experiencias positivas, pero tamén de moitos días de traballo duro", confesa Tembrás. Alumno —ahora exalumno— del instituto Salvador de Madariaga de A Coruña, ha obtenido un 9,8 en la parte obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad, una de las tres mejores notas de Galicia, junto con Lara Castelo, del instituto de A Sardiñeira, y Cecilia Fernández, de Obradoiro, también con un 9,8. Pero la parte optativa y su media de Bachillerato eleva su calificación global a 13,75, la más alta de la comunidad este año.

El momento en el que supo su nota no lo olvidará nunca. "Sentín un gran alivio, despois de todo o gran esforzo", comenta. A ese alivio lo acompañó un sentimiento de satisfacción, tanto por el trabajo realizado como por el reconocimiento del mismo. "Sentinme reconfortado e moi feliz, ademais de moi orgulloso do meu traballo, pero tamén contento porque este fose recoñecido polos profesores, polos correctores, pola CIUG e polo exame", apunta el estudiante, que quiere dedicarse a "algunha carreira da rama das humanidades e ao traballo artístico".

La familia, un pilar

La primicia le llegó cuando estaba en Vigo, haciendo una prueba de piano —combina su formación académica con estudios en el Conservatorio Profesional de Música — con su padre, que fue el primer afortunado en recibir la buena noticia. "Emocionouse moito. Foi un día moi emocionante para todos, para a miña familia", dice Tembrás. Después de su padre, vendría el resto de la familia: "Conteillo ós meus avós, á miña nai, compartino con toda a familia e logo cos meus amigos, por suposto".

Sin embargo, aunque la PAU fue el último escalón de su carrera de fondo, el esfuerzo viene de antes, proceso en el cual el apoyo de su familia fue "crucial". "Especialmente os meus pais, que son o meu maior pilar para animarme continuamente e axudarme con todo o que necesite", manifiesta Tembrás, quien también recalca la importancia del profesorado en el camino hacia la universidad. "Especialmente a miña profesora de piano, que a pesar de que non influíu directamente na PAU, si que me axudou constantemente todo o curso para poder seguir adiante. É unha marabillosa profesional que sempre está aí para apoiarme", añade.

Descanso y buena organización

Aunque salió "moi feliz" de los exámenes, Tembrás no esperaba un resultado "tan abraiante". Un factor clave a la hora de conseguirlo fue, más que las horas de estudio o una buena planificación, un descanso adecuado. "Sobre todo os días anteriores, é fundamental para poder facer os exames co maior nivel de concentración posible e de maior atención ao detalle, que é o que se valora moito na selectividade, porque ao final a diferenza de décimas é moi pequena", aconseja el estudiante.

Sin embargo, el tándem perfecto se consigue con una buena organización. "Eu son moi esixente comigo mesmo. Fágome un horario, unha planificación, levántome á mesma hora. É importante facer un planning moi bo, que eu tendo a procrastinar, coma todo o mundo, pero é importante sentar e tentar dar o mellor de ti mesmo", reflexiona.

El hueso de la PAU 2026, Historia de España, fue especialmente difícil para Tembrás y sus compañeros. "Teño a sorte de que me encanta a historia e pode que sexa unha das carreiras que estude no futuro, á parte do Conservatorio, pero é unha materia moi densa, moitos contidos, require un gran nivel de coñecemento. Pero ao final pagou a pena, e tamén é unha materia interesante", afirma.

Tembrás, quien hace una reivindicación de que se les otorgue mayor presencia a las artes y se fomente "o traballo creativo nas aulas", considera que una nota no define la valía ni el esfuerzo de un alumno. "Hai outros moitos parámetros. Ao final, son notas que poñen correctores que non coñecen ao alumno, que non teñen en conta o tempo", opina.