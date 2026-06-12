Familias del colegio de Prácticas retoman las manifestaciones
Denuncian la "dejadez" de las administraciones y exigen una intervención urgente ante las graves deficiencias del centro
La comunidad educativa del colegio de Prácticas retoma las manifestaciones frente al centro por la “dejadez” y “abandono” de la Xunta. Familiares de los alumnos se han concentrado en la mañana de este viernes, antes del comienzo de las clases, ante los graves problemas que, según señalan, arrastra el centro escolar: humedades, ventanas deficientes, daños en el mobiliario, problemas en la instalación eléctrica, suelos hundidos, baños atascados y aparición de plagas de insectos en el comedor.
Un año después de la reunión mantenida con las administraciones, consideran insuficientes los “pequeños arreglos y partes” realizados por el Concello ante las “grandes carencias” del colegio. Piden una intervención urgente tanto al Concello como a la Universidade da Coruña, a la que pertenece el centro, y a la Xunta. Los afectados también han llevado la problemática a la Valedora do Pobo, quien solicitó información a la Consellería de Educación.
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