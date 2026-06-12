El 'freestyle' rompe barreras en A Coruña con MC Skone, Freestyle People y un micro abierto al público

A Coruña volverá a convertirse durante una semana en un gran escenario abierto a la diversidad con la celebración de la undécima edición del DiversidArte Festival das Artes Inclusivas, organizado por la Asociación Poten100mos. Del 13 al 20 de junio, distintos espacios de la ciudad acogerán una programación cultural gratuita y accesible que reunirá música, cine, cultura urbana, moda y artes escénicas con el objetivo de promover la inclusión y la participación de todas las personas.

La nueva edición del festival, presentada este viernes, llega tras la consolidación de los últimos años como una de las principales referencias gallegas en el ámbito de la cultura inclusiva. Su objetivo es promover la participación de personas con distintas capacidades en la vida cultural y demostrar el papel del arte como herramienta para fomentar la convivencia, el respeto y la igualdad de oportunidades.

Propuestas musicales

La programación incluirá propuestas de música, cine, cultura urbana, moda y artes escénicas. Uno de los momentos más esperados llegará el 19 de junio con el DiversidArte Day, que se celebrará en el Campo da Leña. La jornada estará encabezada por Amparo Sánchez, líder de Amparanoia y referente de la música mestiza en España. La artista presentará canciones de su nuevo trabajo, Ritual Sonoro, y protagonizará un concierto especial junto a la Banda DiversidArte, formada por músicos con distintas capacidades, y miembros de la Sophie Simonds Band. El espectáculo ha sido diseñado específicamente para el festival y busca mostrar sobre el escenario una convivencia artística basada en la inclusión y la colaboración.

La misma jornada contará con la actuación de Batuko Tabanka, un grupo integrado por mujeres de origen caboverdiano residentes en Burela que mantiene viva la tradición musical del batuko a través de la percusión y el canto colectivo. La agrupación se ha convertido en un símbolo de integración cultural y empoderamiento femenino en Galicia.

La cultura urbana tomará el relevo el 20 de junio con el Freestyle People Day. La cita tendrá como invitado principal a MC Skone, uno de los improvisadores más reconocidos del freestyle internacional. Compartirá escenario con el freestyler Iban y con Freestyle People, considerado el primer grupo inclusivo de rap improvisado creado en España. La programación incluirá exhibiciones, improvisaciones, actividades participativas y un micrófono abierto para que el público pueda subir al escenario y rapear junto a los artistas.

Cine social y moda

El festival también reservará un espacio destacado para el cine social. El Campo da Leña acogerá la proyección de una selección de cortometrajes del IX Concurso Internacional DiversimaCine, que este año recibió cerca de 700 trabajos procedentes de distintos países. Las obras abordan cuestiones relacionadas con la diversidad y la realidad social, y el público podrá votar sus producciones favoritas durante las sesiones al aire libre. Esta actividad coincidirá además con la conmemoración del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio.

Entre las novedades de esta edición figura el Desfile de Moda por la Diversidad, que transformará la plaza de Santa Catalina en una pasarela abierta a la creatividad, la inclusión y la visibilización de diferentes realidades. La iniciativa contará con la participación de comercios de la zona del Obelisco y diversos profesionales del sector de la moda y la imagen.

Durante la presentación del programa, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la apuesta del gobierno municipal por una cultura accesible. "DiversidArte é un exemplo do potencial da cultura para derrubar prexuízos e reforzar a cohesión social na nosa cidade", señaló. El edil también subrayó la necesidad de avanzar hacia una accesibilidad integral que permita la participación de todas las personas en igualdad de condiciones.

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El festival está organizado por la Asociación Poten100mos y cuenta con la colaboración y financiación del Concello da Coruña y de la Diputación de A Coruña, además del apoyo de diferentes entidades sociales y culturales. Todas las actividades serán gratuitas y dispondrán de medidas de accesibilidad. La organización pretende convertir durante una semana diferentes puntos de A Coruña en espacios de encuentro abiertos a toda la ciudadanía, con la diversidad y la inclusión como eje central de la programación cultural.