¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 12 de junio

Presentación de ‘Onde o vento me leve’

20.00 horas | Xosé Henrique Rivadulla Corcón presenta este libro de relatos en un acto en el que también intervendrán Francisco X. Fernández Naval, MIguel Anxo Fernán Vello y Miguel Mato Fondo. Entrada libre

Portas Ártabras

Concierto solidario de Amizades

19.00 horas | Actuación con entradas a 12 euros que se destinan a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer. A la venta en Afundación y en Ataquilla.com . Habrá una fila cero para quienes no puedan asistir

Afundación

Presentación de ‘Los poetas resucitados’

19.30 horas | Berta Fernández Méndez presenta la obra Resiliencia poética v1: Los Poetas Resucitados, en un acto en el que también intervendrá la psicóloga clínica Sandra García Sánchez-Beato. La entrada es libre

Sporting Club Casino

‘Iribarne: xira despedida’

20.30 horas | Investigación escénica sobre la figura de Manuel Fraga e interpretada con un tono irreverente a partir de un texto de Esther Carrodeguas y la dirección de Xavier Castiñeira. Entradas de 8,50 a 18 euros.

Teatro Rosalía Castro

Concierto de Trac sobre Allman Brothers

22.30 horas | La banda formada por Moncho Pardo, Luis Molina, Berto Morán y Juan Cordonié interpretará los temas de sus tres álbumes y repasará además éxitos del grupo emblemático del rock sureño americano.

Mardi Gras

Fotografías de Bélgica y Flandes

19.30 horas | Roberto Catoira, expresidente de Alexandre Bóveda, proyectará y comentará las imágenes tomadas y las experiencias vividas durante el viaje que realizó por estas zonas de Europa. Entrada libre.

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