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Kase.O actuará en el Coliseum de A Coruña en enero de 2027 en el comienzo de su nueva gira

El coruñés será el primero de los 10 conciertos de su gira Camisa de Fuerza 2027

Kase.O en un concierto reciente

Kase.O en un concierto reciente / LOC

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Alberto Rivera

A Coruña

El Coliseum de A Coruña ya empieza a conocer a parte de su programación de cara al próximo año 2027. De hecho, ya se conocían las actuaciones de Sergio Dalma y Cano. Ahora se ha desvelado una nueva, la del rapero zaragozano Kase.O.

El ex de Violadores del Verso regresa con Camisa de Fuerza, un álbum de rap clásico y que, según detallan, contiene una "alta carga conceptual que combina flows afilados, producción contundente y reflexión social. Un trabajo oscuro, honesto y desafiante que conecta con la esencia más pura de su trayectoria y reafirma su posición como una de las voces fundamentales del rap en español.

El concierto se celebrará 16 de enero de 2027 en el recinto coruñés y las entradas ya se venden a través de Ataquilla y kaseoreal.com a partir de 52 euros.

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El de A Coruña será el comienzo de la gira Camisa de Fuerza 2027, un disco producido principalmente por Harto Rodríguez. Tras esta actuación seguirá en Bilbao, Valladolid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Madrid, Murcia y Granada.

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