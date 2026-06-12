Lara Castelo, estudiante de A Sardiñeira, tercera mejor nota tras la PAU 2026 en Galicia: "Merece la pena"

Lara Castelo, alumna del instituto A Sardiñeira de A Coruña, tiene claro que las leyes son lo suyo. La calificación obtenida en la PAU supera con creces la nota de corte que la titulación de Derecho requiere en la Universidade de Santiago de Compostela. Con su 9,8 en la parte obligatoria y un 13,654 como resultado final —sobre 14 puntos totales—, Castelo podría acceder a cualquier carrera que se propusiese. "Presión externa no tenía, porque la nota de corte es un 9,2 y pico, tenía una buena media del curso, y sabía que, a no ser que me pasara algo muy raro, iba a entrar. Era más la presión que me ponía yo", expresa.

Aunque había salido "con buenas sensaciones" de los exámenes, no se esperaba "tan tan buenas notas". "No fue una gran sorpresa, pero muy contenta, porque tampoco me imaginaba sacar tanto", confiesa la estudiante. Con el resultado global, es la tercera mejor nota en Galicia, después del 13,750 de Romeu Tembrás, del Salvador de Madariaga, y del 13,720 de Cecilia Fernández, del Obradoiro.

Constancia, esfuerzo y descanso

El correo con los resultados le llegó disfrutando de su merecido descanso. "Estaba en la playa con una amiga", comenta. Lo primero que hizo fue llamar a uno de sus mayores apoyos, su madre. "Se puso súper contenta, súper orgullosa y ya llamó a todo el mundo para contárselo. Me dio la enhorabuena", afirma Castelo.

El secreto para una buena calificación no es otro que la constancia. "Estudiar todos los días, esforzarse mucho. A veces un poco de agobio, también", confiesa, riendo. La preparación de la PAU la vivió acompañada de sus amigas, con quienes iba a la biblioteca a estudiar el temario. "Se me hizo más ameno", afirma.

El descanso es el otro gran protagonista de la ecuación de Castelo para el éxito, quien recomienda "descansar cuando hay que descansar". Aunque a lo largo de segundo de Bachillerato tuvo que quedarse en casa estudiando, "sin bajar con las amigas", Castelo reconoce que, al final, "merece la pena".

Red de apoyo

Castelo no se topó con ningún examen polémico, como el de Historia de España —del que se libró al escoger Historia de la Filosofía—. Sin embargo, había algunas materias que le generaban más inseguridad: "Miedo me daba Gallego, sobre todo, que al final saqué muy buena nota. Y Economía, también, porque no sabía muy bien cómo iba a ser el examen y había mucho temario, pero en general me sentí bastante segura", declara.

Esa seguridad la fue construyendo a base de esfuerzo y repaso, con la sempiterna confianza de familia y amigos. "Ellos confiaban muchísimo en mí, muchísimo más que yo, están todos súper orgullosos. Me ayudaron mucho porque, al final, cuando tú piensas que no puedes, ellos son los que te animan a seguir", declara Castelo, quien celebró el haber terminado los exámenes yendo a "desayunar algo rico" con su madre.