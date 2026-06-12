Loterías cierra cautelarmente la administración de San Agustín, en A Coruña, cuyo dueño fue condenado por sustraer un boleto premiado con 4,7 millones
La sentencia lo inhabilita para el ejercicio con profesiones relacionadas durante el tiempo de la condena
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó este jueves a tres años y medio de cárcel al dueño de la administración de loterías de San Agustín, Manuel Reija, al que considera culpable de quedarse con el boleto de la primitiva premiado con más de 4,7 millones de euros. La oficina permanece cerrada, y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) señala a LA OPINIÓN que hay orden de clausura oficial.
La entidad señala que "respeta y asume plenamente el contenido de la sentencia", y, que, "mientras ésta alcanza su firmeza, ya está tomando las medidas pertinentes". El fallo todavía no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. La sociedad señala que ha suspendido provisionalmente el contrato con el punto de venta "y se está procediendo cautelarmente al cierre".
El tribunal consideró a Reija autor de un delito de estafa agravada, aunque admite un atenuante de dilaciones indebidas, y lo inhabilita para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la actividad de Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena. La sala absolvió a Miguel Reija, delegado provincial de Loterías y hermano del acusado del delito de encubrimiento y blanqueo de capitales del que venía siendo acusado.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá abonar, conjunta y solidariamente con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), la suma de 4.722.337,75 euros, sin intereses. Los magistrados consideran que el hombre que apostó, ya fallecido, era el titular del boleto, si bien conbcluyen que el premio no puede ser entregado directamente a su viuda y a su hija, personadas en el juicio por separado como acusación.
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