Luis Verde, gerente del área sanitaria de A Coruña: "El personal de enfermería debe asumir nuevas competencias para dar respuesta a las necesidades reales de nuestra población"

Un total de 75 estudiantes de la XIV Promoción de Enfermería de la Universidade da Coruña (UDC) celebraron, este viernes, su graduación, un acto que contó con la participación de Luis Verde Remeseiro, gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee; Marta García Pérez, secretaria xeral de la UDC; Sofía López Liñares, directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidad; Inés Fernández Fraga, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería; y Enrique González Rodríguez, director de Enfermería de la demarcación sanitaria coruñesa.

"En un contexto como el actual, marcado por la continúa transformación de nuestro sistema sanitario, nunca podéis perder de vista a los verdaderos protagonistas, los pacientes, pues ellos son el verdadero centro, el eje de nuestro sistema”, remarcó Verde Remeseiro, durante su intervención. "Este hecho hace patente, cada vez con más fuerza, la necesidad de que el personal de enfermería asuma nuevas competencias que puedan dar respuesta a las necesidades reales de nuestra población”, agregó.

“Estamos seguros de que la enfermería cuenta con los conocimientos, las habilidades y actitudes necesarias para desarrollar el papel que la sociedad le demanda y el trabajo que la organización sanitaria necesita”, señaló el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee.

Cambios y evolución de la profesión

"Son numerosos los cambios y enorme la evolución de esta profesión, pero me los podría afirmar, también, que el momento actual es uno dieras períodos que se consideran históricos para la enfermería, ya que se están desarrollando acontecimientos largamente esperados por todos los profesionales”, agregó Luis Verde Remeseiro, quien también destacó el importante papel de la UDC, “reflejada, en esta ocasión, en los profesores de la Escuela de Enfermería", a la hora de "formar a futuros profesionales de la sanidad".

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"No solo transmitiendo conocimientos teóricos o técnicos, sino, también, en valores éticos y morales imprescindibles para llevar a cabo esta profesión”, finalizó.