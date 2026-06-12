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El retraso en la causa de la Primitiva millonaria de A Coruña redujo la condena del lotero de San Agustín

La dilación en el procedimiento, con parones totales de hasta dos años y medio, libró al lotero de una condena mayor. La Audiencia Provincial le ha impuesto tres años y medio de prisión por estafa agravada, penada con un máximo de seis años

El lotero de San Agustín, a su llegada a una de las sesiones del juicio, en abril.

El lotero de San Agustín, a su llegada a una de las sesiones del juicio, en abril. / Gustavo de la Paz

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Marcos Mosquera

Marcos Mosquera

A Coruña

El lotero de San Agustín se enfrenta a una condena de tres años y medio de prisión por estafa agravada, al querer apropiarse del boleto de la Primitiva millonaria premiado con 4,7 millones de euros el 30 de junio de 2012. El Código Penal prevé para este delito una pena de uno a seis años de prisión, pero también que la "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento" debe ser considerada "circunstancia atenuante" para aplicar la condena, siempre que no fuera atribuible al demandado. Y la Audiencia Provincial de A Coruña aplicó en su sentencia esta atenuante por el tiempo de duración de la causa, más de catorce años, a pesar de entender "su complejidad".

Entre el delito imputado al lotero por intentar quedarse el boleto premiado, cometido el 2 de julio de 2012, y el comienzo del juicio, el 13 de abril de este año, transcurrieron más de 5.000 días. "Y más de cinco años desde la incoación del procedimiento", aporta la sentencia. Según recuerdan los magistrados en su fallo, existen períodos de "hasta dos años y seis meses de parón total de la causa, sin contar los parones de menor tiempo". El procedimiento se ha alargado, por tanto, a "más de catorce años desde su comisión delictiva".

"Evidente quiebra para la confianza del tráfico mercantil"

Con las dilaciones indebidas, la condena debía dictarse, expone la Audiencia Provincial, "dentro de la mitad inferior" de penas recogida en el Código Penal, es decir, entre uno y tres años. Pero la Audiencia Provincial considera que "las propias circunstancias de los hechos y de su responsable" deben llevar a una condena mayor. "Estamos ante conductas que suponen una evidente quiebra para la regularidad y confianza del tráfico mercantil, y que, por tanto, justifican que su sanción no se ajuste estrictamente al mínimo previsto en la Ley", concluye la sentencia.

La declaración del lotero de San Agustín en el juicio por la Primitiva de 4,7 millones

La declaración del lotero de San Agustín en el juicio por la Primitiva de 4,7 millones

RAC

Además, la sala ha absuelto a Miguel Reija, delegado provincial de Loterías y hermano del acusado, del delito de encubrimiento y blanqueo de capitales del que había sido acusado. La sentencia no es firme ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El boleto, para los herederos del apostante

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá abonar, conjunta y solidariamente con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la suma de 4.722.337,75 eurossin intereses, al haberse consignado la cuantía indemnizatoria del premio.

En cuanto a la titularidad del boleto premiado, la Audiencia especifica que no puede entregárselo para su cobro a la viuda e hija del dueño que Fiscalía y Policía Nacional consideraban legítimo propietario, ambas personadas en la causa por separado. El dinero debe ir a la masa hereditaria de su propietario, por lo que se procederá “en virtud de sus disposiciones testamentarias”.

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El tribunal también subraya en la sentencia que el lotero “actuó con ánimo de lucro, creando una falsa certeza en la víctima sobre la inexistencia del premio, lo que le permitió quedarse con el boleto y su correspondiente premio”. Así, destaca que la prueba practicada “establece la existencia de ese engaño inicial o posterior, que es requisito para la existencia del delito de estafa”.

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