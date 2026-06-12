Ocho líneas tendrán frecuencias cada 10 minutos durante la noche de San Juan en A Coruña

El Concello de A Coruña ha hecho público cuál será el dispositivo especial para una de las noches más esperadas del año en la ciudad. Como es habitual, la movilidad es una de las patatas calientes de cara a esta noche tan especial.

Todos los autobuses funcionarán con normalidad hasta las 23.00 horas, y a partir de ahí, hasta las 02.30 horas de la madrugada del día 23 al 24, las líneas 1 (hasta O Castrillón), 1A (hasta A Pasaxe), 3 y 3A (entre Adormideras y San Pedro de Visma), 6 (hasta Meicende), 7 (hasta Ventorrillo), 11 (hasta Agrela), 21 (hasta Novo Mesoiro) y 24 (hasta A Zapateira) tendrán frecuencias de 10 desde la Plaza de Pontevedra. Aunque no todas estas líneas pasan habitualmente por la plaza de Pontevedra, el Concello incide en que se mantendrán los números de las líneas y sus denominaciones para facilitar su identificación.

A partir de ese horario entrará a funcionar el bus Búho entre las 03.00 y las 06.30 horas con una frecuencia de 30 minutos. Ya a las 07.00 horas el servicio pasará a ser el de un día festivo.

Cortes de tráfico

Por otra parte, el tráfico en el entorno de las playas de Riazor, Orzán y Matadero se cortará a las 19.00 horas de la tarde del martes 23, aunque desde el área de Seguridad Ciudadana no descartan adelantar esa hora en caso de que el flujo de personas en esa zona obligue a cerrar antes el paso de vehículos.

El acceso al tráfico también se cortará en las calles Antonio Viñes (os Mallos), Emilia Pardo Bazán (plaza de Vigo), San Xosé y San Xoán (Monte Alto) en el momento en que la policía lo considere necesario.