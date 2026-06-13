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Esta es la agenda cultural en A Coruña este sábado 13 de junio

Labañou y Palavea vivirán sus fiestas patronales

Membros de Banda Xangai no escenario da Festa dos Porcos.

Membros de Banda Xangai no escenario da Festa dos Porcos. / German Barreiros

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RAC

Festa dos Porcos en Labañou

10.00 horas | Habrá un pregón sobre los 50 años de la entidad vecinal del barrio, la comida de arroz con porco a precios populares, actuaciones deOmiri, A banda da Balbina, Los Jinetes del Trópico, Adhara & Ritman, La Yaya DJ, Paty Diphusa y Donaire.

Plaza de la Tolerancia

Fiestas patronales de Palavea

13.00 horas | Tras la sesión vermú con el grupo Los Kibbis, a partir de las 20.00 horas tocarán juntos os artistas Camino Karachi, Gitano Antón y Maxi Jeremies, seguidos por Los Platinos a las 21.30 h. Cerrará la jornada DJ Takesound a medianoche.

Palavea

Gala Solidaria de Danza

18.30 horas | Iniciativa a beneficio de la Fundación Tierra de hombres en Galicia que realiza la Escuela Danza 10 Studio. La gala será presentada por Iria Tato y participará un centenar de alumnos de danza clásica, contemporánea y tradicional.

Centro Ágora

‘Iribarne: xira despedida’

20.30 horas | Investigación escénica sobre la figura de Manuel Fraga e interpretada con un tono irreverente a partir de un texto de Esther Carrodeguas y la dirección de Xavier Castiñeira. Entradas de 8,50 a 18 euros.

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