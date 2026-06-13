Esta es la agenda cultural en A Coruña este sábado 13 de junio
Labañou y Palavea vivirán sus fiestas patronales
Festa dos Porcos en Labañou
10.00 horas | Habrá un pregón sobre los 50 años de la entidad vecinal del barrio, la comida de arroz con porco a precios populares, actuaciones deOmiri, A banda da Balbina, Los Jinetes del Trópico, Adhara & Ritman, La Yaya DJ, Paty Diphusa y Donaire.
Plaza de la Tolerancia
Fiestas patronales de Palavea
13.00 horas | Tras la sesión vermú con el grupo Los Kibbis, a partir de las 20.00 horas tocarán juntos os artistas Camino Karachi, Gitano Antón y Maxi Jeremies, seguidos por Los Platinos a las 21.30 h. Cerrará la jornada DJ Takesound a medianoche.
Palavea
Gala Solidaria de Danza
18.30 horas | Iniciativa a beneficio de la Fundación Tierra de hombres en Galicia que realiza la Escuela Danza 10 Studio. La gala será presentada por Iria Tato y participará un centenar de alumnos de danza clásica, contemporánea y tradicional.
Centro Ágora
‘Iribarne: xira despedida’
20.30 horas | Investigación escénica sobre la figura de Manuel Fraga e interpretada con un tono irreverente a partir de un texto de Esther Carrodeguas y la dirección de Xavier Castiñeira. Entradas de 8,50 a 18 euros.
Teatro Rosalía Castro
- El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
- Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
- Condenado el lotero de San Agustín, en A Coruña, a tres años y medio de cárcel por quedarse con la primitiva de 4,7 millones
- Las obras de la estación intermodal entran en su última fase: la nueva zona de vías y andenes se completará en las próximas semanas
- Así es la terraza escondida en el bar más antiguo de A Coruña: junto a las vías del tren y con una de las mejores vistas de la ciudad
- El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
- La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno
- Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino