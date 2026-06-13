Arde la caseta de los halcones en el aeropuerto de A Coruña

Un incendio se desató cerca de la torre de control del aeropuerto de A Coruña a las 11.30 horas de este sábado.

De acuerdo con la información del 112 Galicia las llamas se iniciaron en la caseta de los halcones, que alberga las aves de presa que controlan los pájaros en las intermediaciones del aeropuerto para que no afecte a los vuelos.

Uno de los halcones que vigilan el espacio aéreo de Alvedro / VICTOR ECHAVE / OPC

El incendio está siendo controlado por los efectivos de bomberos del propio aeródromo y, hasta el momento, no ha provocado alteraciones en los vuelos a Alvedro.

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