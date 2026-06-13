Así combate A Coruña los históricos 35,7 grados alcanzados este 13 de junio

El calor es el gran protagonista de las calles de A Coruña este sábado, 13 de junio, jornada que pasará a la historia al batir el récord de temperatura para un mes de junio. Los 34,8 grados registrados en junio de 1980 han sido batidos por los 35,7 grados de esta mañana, a las 13.20 horas, registrados por la estación de Aemet en la ciudad. También se anotaron valores muy altos en otros puntos: 35,88 grados en la Torre de Hércules a las 11.20 horas, según MeteoGalicia, y hasta 37,2 grados en el aeropuerto de Alvedro a las 15.30 horas.

Durante parte de la mañana, A Coruña llegó a ser la localidad con la temperatura más alta de España, por delante de Tortosa y Sevilla. Más tarde fue superada por otros puntos de la península —al actualizar Aemet los datos, se comprobó que Cillorigo de Liébana, en Cantabria, había alcanzado a las 13.00 horas los 36,1 grados—, aunque el aeropuerto de Alvedro mantuvo registros entre los más elevados.

A las tres y media de la tarde, la temperatura en la ciudad de A Coruña ya había bajado a 32,1 grados, y la hacían desaparecer de las diez localidades más calurosas de España. Pero en esa lista seguía el aeropuerto de Alvedro, segundo con 37,2 grados, a solo una décima de los 37,3 registrados en Cillorigo de Liébana a las 14.00 horas. A partir de las cuatro, comenzaba a caer en ese ranking.

El porqué de esta alta temperatura se debe a un potente anticiclón, que ha provocado que 23 capitales de provincia superen los 32 grados, según datos de la agencia de Meteorología (Aemet). Según su predicción, es posible incluso que se registre alguna tormenta durante la madrugada del domingo, día para el que las temperaturas máximas serán de 27 grados, con más presencia de nubes.

Agua, sombra y helados

La crema solar fue una de las mejores aliadas de los coruñeses en esta jornada histórica, quienes también se valieron de soluciones sabrosas en forma de helados y bebidas frías. Los pocos viandantes que no se refrescaron en la playa abarrotaron los escasos bancos a la sombra. "Como es pocos días, lo llevo bien, porque es la sensación de que es verano. Si fuera así todo el verano, igual ya no tan bien", dice Natalia Poveda, disfrutando de un descanso a la sombra. "Hace bastante calor, no es normal, y en junio menos", indica. Poveda combate el calor "en tirantes", con "ropa fresquita". "He ido a la piscina y ahora estoy dando un paseo, pero a la sombra", añade.

Ana Santiso evitó salir de casa hasta las 17.00 horas, cuando una ligera brisa hizo más llevadero el sol. "Quería ir a la playa, pero es que estamos viendo que no hay ni un sitio. Íbamos a tomar un poquito el sol, que es el primer día que la probamos", dice Santiso. Aunque estuvo en Sanxenxo en Semana Santa, este sábado estrenaron el arenal coruñés. "En estas fechas suelo estar por Sanxenxo. Allí abajo sí recuerdo días de mucho calor, pero aquí...", indica.

Gisela Guardiola, Celia Ramos y Patricia Márquez, tres amigas, disfrutan del caluroso día coruñés por accidente. "Aún estamos riéndonos, nos acabamos de enterar ahora que el concierto de El Último de la Fila no es aquí. Veníamos al concierto, y venimos de Inglaterra, ojo al dato", refiere Guardiola entre las risas de las compañeras, mientras disfrutan un café con hielo a la sombra. "El calor ya no importa", manifiesta. "El calor está bien, porque venimos de Inglaterra, llevamos viviendo allí demasiado tiempo, 23 años", añade Márquez. "Pero nos ha chocado esto, hemos entrado en A Coruña y dijimos: 'No llevamos la ropa adecuada'", comenta Guardiola.

Dos jóvenes, Julieta Codesido y Luis Cruz, dicen no recordar "un día de tanto calor". En la playa de Riazor desde el mediodía, combatieron las altas temperaturas con chapuzones recurrentes, mucha sombra y más helados. "Bañándonos mucho, todo el rato, cada diez minutos", afirma Codesido. "Y buscando la sombra", secunda Cruz.