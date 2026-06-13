Los Bomberos de A Coruña sofocan un incendio en las antiguas cocheras del tranvía en la Torre

Los Bomberos de A Coruña han sofocado un incendio que se ha iniciado en una nave situada en la zona de la Torre de Hércules, que antiguamente funcionaba como las cocheras de los tranvías.

El fuego comenzó pasadas las 19.15 horas en la instalación, entre el instituto Ánxel Casal y el centro de reinserción de reclusos. Varios particulares alertaron al 112 indicando que veían salir humo, así como un fuerte olor a quemado.

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La columna de humo provocada por el incendio se pudo ver desde casi toda la ciudad.