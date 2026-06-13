Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suben las reservas por el eclipseVictoria del LiceoAumento del melanoma en A CoruñaConvocan al área metropolitanaLos méritos de Bil NsongoXoel López hará el himno
instagramlinkedin

Los Bomberos de A Coruña sofocan un incendio en las antiguas cocheras del tranvía en la Torre

El fuego comenzó pasadas las 19.15 horas

Incendio en las antiguas cocheras de los tranvías de A Coruña, en el paseo marítimo de la Torre

Incendio en las antiguas cocheras de los tranvías de A Coruña, en el paseo marítimo de la Torre

Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

Los Bomberos de A Coruña han sofocado un incendio que se ha iniciado en una nave situada en la zona de la Torre de Hércules, que antiguamente funcionaba como las cocheras de los tranvías.

El fuego comenzó pasadas las 19.15 horas en la instalación, entre el instituto Ánxel Casal y el centro de reinserción de reclusos. Varios particulares alertaron al 112 indicando que veían salir humo, así como un fuerte olor a quemado.

Noticias relacionadas

La columna de humo provocada por el incendio se pudo ver desde casi toda la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
  2. Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
  3. Condenado el lotero de San Agustín, en A Coruña, a tres años y medio de cárcel por quedarse con la primitiva de 4,7 millones
  4. Así es la terraza escondida en el bar más antiguo de A Coruña: junto a las vías del tren y con una de las mejores vistas de la ciudad
  5. El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
  6. La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno
  7. Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
  8. Tranvías ampliará su flota antes de final de año en A Coruña, tras registrar más de 28,5 millones de viajes en 2025: 'Somos clave para construir una ciudad más habitable

Los Bomberos de A Coruña sofocan un incendio en las antiguas cocheras del tranvía en la Torre

Los Bomberos de A Coruña sofocan un incendio en las antiguas cocheras del tranvía en la Torre

La Festa dos Porcos en A Coruña toma Labañou con su gran paella de arroz con cerdo

La Festa dos Porcos en A Coruña toma Labañou con su gran paella de arroz con cerdo

Transporte, urbanismo, agua, residuos... los retos pendientes del área metropolitana de A Coruña

Transporte, urbanismo, agua, residuos... los retos pendientes del área metropolitana de A Coruña

Vicente Naveira, o cómo sobrevivir al ruido en A Coruña: "Antes del derribo del viaducto pensábamos que un coche se metería en casa a comer con nosotros"

Vicente Naveira, o cómo sobrevivir al ruido en A Coruña: "Antes del derribo del viaducto pensábamos que un coche se metería en casa a comer con nosotros"

¿Por qué en A Coruña se ha batido este sábado el récord de temperatura en un mes de junio?

¿Por qué en A Coruña se ha batido este sábado el récord de temperatura en un mes de junio?

Venancio Chantada, jefe de Urología del Chuac de A Coruña, ante su inminente jubilación: "Si hubiese un segundo robot, nuestra especialidad podría sacarle el máximo rendimiento"

Los hogares de A Coruña que sufren ruido caen a la mitad en quince años: "Es un problema que parece invisible, pero te come la vida"

Los hogares de A Coruña que sufren ruido caen a la mitad en quince años: "Es un problema que parece invisible, pero te come la vida"

Nuevos brotes verdes en A Falperra transforman este barrio de A Coruña: "Durante mucho tiempo vivió una etapa de estancamiento"

Tracking Pixel Contents