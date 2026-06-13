Carbugal proyecta una nueva gasolinera en A Coruña en el parking del antiguo Mercadona en Marineda City

La instalación de gasolineras en el polígono de Agrela prosigue de forma imparable ante la imposibilidad de abrir este tipo de negocios en el casco urbano de A Coruña. El antiguo aparcamiento del supermercado Mercadona en Agrela, que cerró para ubicarse en el interior de Marineda City, será el emplazamiento de la nueva estación de servicio de Carbugal, la número trece del polígono. Ballenoil inició en 2024 el proyecto para instalarse en Agrela, pero finalmente no llegó a ponerlo en marcha.

Carbugal cuenta ya con otra gasolinera en el polígono junto a la sede de Comar, empresa propiedad de José Collazo Mato, uno de los socios de Saucerojo, compañía que explota estas estaciones de servicio. La que se abrirá al pie de la carretera a los Baños de Arteixo, cuyo proyecto se somete ahora a información pública dentro de su tramitación ambiental, tendrá la peculiaridad de que para su construcción hará necesario el rellenado del aparcamiento subterráneo del antiguo supermercado.

La gasolinera estará atendida por tres empleados y abrirá todos los días de la semana de 8.00 a 23.00 horas. Tendrá tres surtidores, servicio de autolavado y de aspiración. Ocupará 1.552 metros cuadrados, en los que se construirá un pequeño edificio para cobros y servicios para los clientes, mientras que los tanques de almacenamiento estarán enterrados.

La memoria ambiental del proyecto destaca que esa obra puede afectar a bienes y derechos colindantes si la estructura del aparcamiento, sus rampas, instalaciones y servidumbres de paso sobrepasan los límites de la parcela. Si es así, habrá que acreditar que los trabajos no afectan al aparcamiento de Marineda City, del que dice que su acceso por la calle Monte Patelo "es continuo y de gran afluencia".

Cargas significativas

También señala el documento que el rellenado "implica cargas significativas" sobre la cubierta existente y los muros perimetrales, por lo que un estudio geotécnico deberá asegurar que no habrá daños en las propiedades colindantes ni en la calzada de la calle.

La memora advierte de que pueden producirse "interferencias" con el tráfico de entrada y salida de Marineda City, por lo que habrá que hacer un estudio sobre la cuestión con el Concello y el centro comercial, así como del "posible conflicto con la servidumbre de paso o de acceso" entre la parcela de la gasolinera y el parking de Marineda.

El elevado tráfico en Monte Patelo hace que los accesos a la gasolinera deban ser coordinados con el Concello para la modificación de aceras, bordillos y señalización horizontal y vertical. También tendrá que comprobarse si la rotonda de Marineda City obliga a efectuar retranqueos o establecer medidas de seguridad por ser un elemento de dominio público y si la calle Monte Patelo está afectada por su proximidad de la tercera ronda.