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A Coruña marcó la temperatura más alta de España con 35,7 grados

Este registro, recogido a las 13.20 horas, supone la máxima registrada en un mes de junio en la ciudad. Por la tarde, la ciudad ha sido superada por otras localidades de España, pero el aeropuerto de Alvedro, con 37,2 grados, seguía segundo, a solo una décima de la localidad cántabra de Cillorigo de Liébana

Playa de Riazor este viernes

Playa de Riazor este viernes / GUS DE LA PAZ

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Alberto Rivera

A Coruña

A Coruña vive uno de sus días más calurosos del año este sábado 13 de junio y así ha quedado reflejado ya para la historia. Hasta el momento el dato más alto en un mes de junio se había marcado en el año 1980 con 34,8 grados y este sábado a las 13.20 horas se han llegado a registrar 35,7 grados en la estación que dispone Aemet en la ciudad. La estación de MeteoGalicia en la Torre de Hércules ha llegado a registrar 35,88 grados a las 11.20 horas. Y en el aeropuerto de Alvedro se han alcanzado los 37,2 grados a las tres y media de la tarde.

Además, a las 13.20 horas, A Coruña registraba la temperatura más alta de España con una décima más que Tortosa (Tarragona) y más de un grado por encima de Sevilla, que a esa misma hora tenía 34,4 grados centígrados, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología. Aunque esta foto quedará para la historia, estos valores se ven superados en otros puntos de la península conforme avanza el día. De hecho, al actualizar Aemet los datos a las 14.10 horas, cuando mantenía los 35,7 grados había sido superada por los 36,1 grados de Cillorigo de Liébana, en Cantabria, medidos a las 13.00 horas, aunque el podio de máximas seguía siendo coruñés: 36,5 grados en el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo.

A las tres y media de la tarde, la temperatura en la ciudad de A Coruña ya había bajado a 32,1 grados, y la hacían desaparecer de las diez localidades más calurosas de España. Pero en esa lista seguía el aeropuerto de Alvedro, segundo con 37,2 grados, a solo una décima de los 37,3 registrados en Cillorigo de Liébana a las 14.00 horas.

Temperaturas más altas de españa a las 13.30 horas.

Temperaturas más altas de españa a las 13.30 horas. / Aemet

En este día A Coruña está batiendo récords y no ha bajado de los 21 grados durante las últimas 24 horas. La temperatura mínima del día se registró a las 3.20 horas de la madrugada con 21,3 grados.

Tormentas en la madrugada

Estas temperaturas no durarán mucho tiempo, puesto que la previsión para este sábado es que las temperaturas vayan descendiendo. Según Aemet es posible incluso que se registre alguna tormenta durante la madrugada del domingo.

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Para el último día de la semana las temperaturas máximas serán de 27 grados en un día que se espera con más presencia de nubes.

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