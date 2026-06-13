¿Por qué en A Coruña se ha batido este sábado el récord de temperatura en un mes de junio?

Este sábado A Coruña vivió un día excepcional en cuanto al calor. A las 13.20 horas en la estación de Aemet en la ciudad se registraron 35,7 grados, la temperatura más alta en la historia de un mes de junio en la ciudad, batiendo los 34,8 de 1980. A esa hora A Coruña marca los termómetros más altos de España.

Esta alta temperatura vino provocada por la influencia de un potente anticiclón que ha dejado en total 23 capitales de provincia que superaron los 32 grados. En Badajoz se ha llegado a una máxima de 39 grados y se registraron valores de 37 grados en Cáceres, Córdoba y Logroño, según datos de temperaturas de la agencia de Meteorología (Aemet).

A Coruña marcó su récord de temperatura en un mes de junio con 35,7 grados. / Gus de la Paz

La nueva jornada de calor intenso ha llegado tras otra de altos valores registrados este viernes y después de una noche marcada también por temperaturas inusualmente altas. Durante la madrugada la mínima en A Coruña ha sido de 21,3 grados a las 3.20 horas de la madrugada.

Aviso amarillo

MeteoGalicia mantenía aviso amarillo por altas temperaturas para este sábado en varias zonas del interior de Galicia que afectaban a Galicia y es probable que en la madrugada de este domingo se registren tormentas.

Para este domingo el clima estará marcado por el "debilitamiento del anticiclón" y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera, que favorecerá inestabilidad en el interior peninsular, mientras que en los litorales y en los archipiélagos continuará el tiempo estable.