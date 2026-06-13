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A Coruña volverá a vivir un día de mucho calor este sábado

Las temperaturas superarán los 30 grados

Una persona tomando el sol en Riazor este viernes

Una persona tomando el sol en Riazor este viernes / GUS DE LA PAZ

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RAC

Galicia continúa este sábado bajo la influencia de las altas presiones que han dejado este viernes ya en A Coruña temperaturas superiores a los 30 grados en la ciudad, aunque habrá aire frío en altura que inestabilizará la atmósfera.

Por lo tanto, este primer día de fin de semana tendremos cielos muy abiertos con nubosidad de tipo alto, pero en general no impedirá que A Coruña viva un día de calor estable.

Las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso hasta los 19 grados, mientras que las máximas seránd e 31.

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Los vientos soplarán de componente este pero moderados.

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