A Coruña a dos meses del eclipse solar: La ocupación hotelera se dispara al 85% para el 12 de agosto, con precios de hasta 976 euros por noche

El eclipse ya se nota. Cuando todavía faltan dos meses para que el cielo se oscurezca sobre A Coruña el próximo 12 de agosto, los hoteles de la ciudad ya registran cifras de ocupación propias de las fechas más fuertes del verano. No se trata tanto de un incremento extraordinario de visitantes como de la rapidez con la que se han realizado las reservas. El fenómeno astronómico ha provocado que cientos de viajeros aseguren alojamiento con meses e incluso casi un año de antelación, algo poco habitual para la hostelería coruñesa.

Según explica Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la ocupación media de la plaza hotelera se sitúa actualmente en torno al 85%. "Quedan habitaciones disponibles aún para poder disfrutar del eclipse", señala. Sin embargo, recuerda que el comportamiento de las reservas ha sido muy distinto al de otros veranos. "Lo que más se ha notado es la premura a la hora de hacer las reservas. Muchas de las personas que siguen este tipo de fenómenos por todo el mundo reservaron con muchísima antelación y llevamos prácticamente desde comienzos de año con estos niveles", explica.

La previsión del sector es que la ocupación continúe creciendo durante las próximas semanas gracias a las reservas de última hora. Collazos estima que la ciudad podría alcanzar entre un 95% y un 97% de ocupación, cifras que "en el sector se consideran prácticamente un lleno técnico".

Ensayo coruñés para el eclipse solar del 12 de agosto / Carlos Pardellas

En el Meliá María Pita la situación es similar. La ocupación confirmada para el 12 de agosto alcanza ya el 85%, mientras que el día anterior ronda el 80% y las semanas posteriores cae al 50% de ocupación total. Ana Gurriarán, responsable del establecimiento, destaca que la anticipación es el elemento más llamativo. "Lo extraño no son las ocupaciones de agosto, porque normalmente siempre estamos por encima del 90%, sino que las reservas se hayan realizado con tanta antelación", señala.

En el hotel Hesperia A Coruña también perciben esa tendencia. Su directora, Conchi Lombardía, asegura que la demanda comenzó a crecer mucho antes de lo habitual. "Los colectivos más relacionados con este tipo de eventos fueron los primeros en adelantarse. Antes incluso de nosotros saber que había nada. Físicos y personas que siguen estos fenómenos empezaron a reservar hace bastante tiempo", explica.

La directora señala además que los hoteles intentan gestionar cuidadosamente la disponibilidad cuando se producen fenómenos de este tipo. "No es bueno llenar el hotel demasiado pronto para una sola noche porque puede impedir reservas de estancias más largas", explica. Por ello, muchos establecimientos continúan guardando margen para la comercialización de habitaciones durante las próximas semanas.

Aunque todavía disponen de habitaciones, reconoce que las cifras actuales se sitúan claramente por encima de otros años. "Las reservas que tenemos para esas fechas están muy por encima de las de otros veranos, tanto en cantidad como en precios medios", apunta.

Cliente de un hotel de A Coruña, en el mostrador. / Casteleiro

Los precios se triplican

Una semana antes del eclipse todavía es posible encontrar habitaciones desde 57 euros para dos personas, aunque la mayoría de las opciones rondan los 150 euros y algunas alcanzan los 373. Para la noche previa al eclipse, del 11 al 12 de agosto, ya no quedan habitaciones por debajo de los 164 euros y gran parte de la oferta disponible se mueve alrededor de los 343 euros, con tarifas que llegan a los 617 y 735 euros. Además, varios hoteles han establecido estancias mínimas y no permiten reservar una sola noche.

La noche del propio eclipse, del 12 al 13 de agosto, los precios vuelven a subir. La opción más económica en la ciudad ronda los 295 euros para dos personas, mientras que muchas habitaciones se sitúan entre los 356 y los 763 euros. La tarifa más alta alcanza los 976 euros en el NH Collection A Coruña Finisterre.

Nuevo cliente

El evento solar también está atrayendo a un visitante diferente al habitual. Según Collazos, el cliente internacional está teniendo un papel protagonista. "Hemos visto una tendencia muy grande hacia el cliente americano. El último gran eclipse se vio muy bien allí y ha generado cantera. Hay gente que quiere repetir la experiencia", explica el presidente de Hospeco.

Vista de un eclipse total de sol / EFE

La estancia media también podría verse beneficiada. Mientras que el visitante habitual suele permanecer alrededor de dos noches, el perfil que llega para observar el eclipse aprovecha con frecuencia el desplazamiento para "conocer otros puntos de Galicia e incluso combinar el viaje con visitas a otras ciudades" españolas según explica el profesional.

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Por ahora, todavía quedan habitaciones libres en A Coruña. Pero si las previsiones del sector se cumplen, la cuenta atrás hacia el eclipse también será una cuenta atrás hacia el lleno hotelero.