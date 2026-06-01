Reservas con dos años de antelación en la estrella Michelin de A Coruña para el día del eclipse solar

Quedan dos meses para que A Coruña viva uno de los acontecimientos más extraordinarios de su historia reciente, pero en Árbore da Veira el eclipse comenzó hace dos años. Fue entonces cuando empezaron a llegar las primeras reservas para la noche del 12 de agosto de 2026, una fecha marcada en rojo por astrónomos, viajeros y aficionados de todo el mundo. Hoy, el único restaurante de A Coruña distinguido con una estrella Michelin tiene todas sus mesas ocupadas para contemplar un fenómeno que muchos consideran irrepetible.

Ubicado en el Monte de San Pedro, uno de los puntos más elevados de la ciudad y señalado por numerosos expertos como uno de los mejores lugares de España para observar el eclipse total, Árbore da Veira se ha convertido en uno de los espacios más demandados de toda Galicia para esa jornada. Su chef y propietario, Luis Veira, admite que la expectación les sorprendió al principio, aunque pronto comprendieron la dimensión de lo que estaba por venir. "Las primeras reservas las tuvimos hace dos años y pico. Cuando nos lo comentaron nos parecía raro porque tampoco sabíamos muy bien de qué iba todo aquello. Después nos dimos cuenta del fenómeno que íbamos a vivir", explica.

La combinación de gastronomía de alta cocina, una ubicación privilegiada y un acontecimiento astronómico histórico ha convertido al restaurante en uno de los enclaves más codiciados de la ciudad. Sin embargo, Veira insiste en que el impacto trasciende las paredes de su negocio y alcanza a toda A Coruña. "Nosotros no nos podemos quejar porque tenemos el restaurante lleno, pero creo que es un lleno general en toda la ciudad", señala. "Esto no es solo para Árbore da Veira. Es para cualquier local de A Coruña. La repercusión va a ser muy muy importante", insiste.

La cúpula del Monte de San Pedro desde donde las cámaras de televisión retrasmitirán el eclipse de agosto / Gus de la Paz

La previsión de una llegada masiva de visitantes se deja notar desde hace meses en el sector turístico. Hoteles con ocupaciones disparadas y una demanda creciente de reservas dibujan el escenario de una ciudad que se prepara para recibir a miles de personas atraídas por un espectáculo celeste que no volverá a repetirse en generaciones. Para Veira, esa es precisamente la clave del éxito. "La gente viene a disfrutar de un eclipse que hasta dentro de 80 años no se va a volver a ver. Es algo único, algo que solo vas a poder ver una vez en la vida. Todo el mundo quiere participar y quiere estar", explica.

El entorno del Monte de San Pedro será además uno de los grandes focos mediáticos de la jornada. Aunque la organización de los dispositivos previstos corresponde al Ayuntamiento, el chef da por hecho que las cámaras de televisión y los medios de comunicación ocuparán buena parte del parque que lo rodea, en especial al rededor de la cúpula protagonista del espacio. "Creo que lo van a poner a lo largo de todo el parque. Al final dicen que es el mejor sitio de España para verlo y las televisiones estarán allí al rededor del restaurante", comenta.

Un menú astronómico

La ocasión merecerá también una propuesta gastronómica especial. Los cocineros han diseñado un menú específico para la noche del eclipse, una experiencia concebida para acompañar un momento que muchos clientes han esperado durante años. "Tendremos un menú especial para esa noche, no digo mucho, pero sí algo relacionado con el eclipse", adelanta.

Aunque el restaurante de A Coruña está acostumbrado a grandes citas capaces de atraer a miles de personas, como la noche de San Juan o los fuegos artificiales de verano, Luis Veira considera que el eclipse juega en "una categoría diferente". No solo por la magnitud de la afluencia prevista, sino por el carácter excepcional de un fenómeno que difícilmente volverán a contemplar quienes hoy lo esperan.

Las vistas que hay desde el Monte de San Pedro / Gus de la Paz

Por eso, más allá del lleno absoluto o del impacto económico, el cocinero se queda con la imagen de una ciudad convertida en punto de encuentro internacional. "Estamos muy contentos, pero muy contentos en general por A Coruña. Todos queremos que nuestra ciudad sea un punto de encuentro para todo el mundo", indica.

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El próximo 12 de agosto, mientras miles de personas levanten la vista al cielo, Árbore da Veira vivirá una noche reservada desde hace años. La estrella Michelin que corona su cocina compartirá protagonismo durante unas horas con otra mucho más difícil de alcanzar: la del eclipse que hará que el mundo mire hacia A Coruña.