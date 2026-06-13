Día mundial del Cáncer de Piel
Expertos en Dermatología explican por qué aumentan los diagnósticos de melanoma en A Coruña: "Afecta a todas las edades: desde jóvenes a gente mayor"
Del SFP al índice UV: los especialistas de A Coruña aclaran conceptos básicos para aprender a protegerse frente al sol
"Estamos viendo un incremento bastante importante de diagnósticos de melanoma en A Coruña, con unos 150 nuevos casos cada año", advierte la doctora Carmen Peña Penabad, facultativa especialista del área de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), en el marco del Día mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora este sábado, 13 de junio, con el mercurio rozando los 30 grados y las playas atestadas de gente. Una tendencia al alza que, asegura la doctora Peña Penabad, se viene detectando en el conjunto de Galicia, y que "afecta a ciudadanos con edades muy dispares". "Desde muy jóvenes, hasta a gente mayor", subraya.
Mutaciones genéticas en la piel
Pero, ¿a qué se atribuyen los expertos en Dermatología este aumento de la incidencia del melanoma en el área coruñesa? La propia doctora Pena Penabad explica que "lo primero que hay que saber es que el sol produce mutaciones genéticas en la piel". "Las células que están expuestas a las radiaciones ultravioleta cambian, se modifican, y estas mutaciones acaban haciendo que un grupo de ellas crezca, lo cual puede acabar desembocando en un melanoma. No es instantáneo, ni a los pocos años. Los dermatólogos consideramos, de hecho, que un factor de riesgo de melanoma son las exposiciones solares en adolescentes y adultos jóvenes", destaca la facultativa especialista del Chuac, quien advierte de que ese tipo de cáncer de piel "también se vincula con el uso de cabinas de bronceado" en "gente muy jovencita".
"En la actualidad, se considera ya que las cabinas de bronceado son un carcinógeno, igual que lo puede ser el tabaco para el cáncer de pulmón o el sol, en general, para el cáncer de piel"
"En la actualidad, se considera ya que las cabinas de bronceado son un carcinógeno, igual que lo puede ser el tabaco para el cáncer de pulmón o el sol, en general, para el cáncer de piel", reitera esta dermatóloga, antes de considerar que existen "una serie de conceptos básicos" que la población, "en general, no tiene nada claros". Entre ellos, "el tiempo que pueden estar al sol" con "el fotoprotector bien echado".
Radiación ultravioleta
"Si, por ejemplo, estando al sol tres minutos te empiezas a poner colorado, y el fotoprotector que vas a utilizar es SFP 50, tienes que multiplicar esos tres minutos por 50. El resultado es el tiempo que podrás estar al sol con el producto bien echado. Y otro concepto que debería tener claro la ciudadanía es que cuando te reaplicas el fotoprotector, no empiezas a contar desde cero", aclara la doctora Peña Penabad, quien, de cara a las altas temperaturas que se prevén este fin de semana, aconseja "controlar el índice ultravioleta" (por ejemplo, en la página web de Meteogalicia) a todas las personas que "vayan a pasar el día al aire libre". "Cuando está por encima de 7, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni siquiera recomienda estar al aire libre", indica.
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