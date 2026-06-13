Nuevos brotes verdes en A Falperra transforman este barrio de A Coruña: "Durante mucho tiempo vivió una etapa de estancamiento"

Entre las cuestas que conectan el centro de A Coruña con Santa Margarita, A Falperra vive una etapa de transformación. Durante años fue uno de esos barrios discretos que apenas aparecían en los focos informativos, pero hoy los vecinos perciben cambios. Nuevas obras, locales que vuelven a abrir, la futura llegada del centro de salud al antiguo mercado y la llegada constante de jóvenes están modificando poco a poco la imagen de una zona que, según quienes la conocen, mantiene intacto el sentimiento de comunidad.

Aunque cada vecino observa el barrio desde una realidad diferente, todos dibujan una imagen similar. A Falperra es un lugar tranquilo, céntrico y cómodo para vivir, donde todavía existe una relación cercana entre residentes y comerciantes. Al mismo tiempo, sus habitantes reclaman más atención para algunos espacios urbanos y esperan que proyectos como el futuro centro de salud sirvan para impulsar definitivamente una zona que, según cuentan, empieza a recuperar el dinamismo perdido durante años.

Marta Seijas lleva doce años viendo esa evolución desde detrás del mostrador de La Tribu, una peluquería instalada en el corazón del barrio. Durante este tiempo ha observado cómo la zona fue "cambiando poco a poco". En su opinión, hoy existe una actividad que no se percibía hace una década. "Hay más movimiento que antes. Se han creado muchas cosas interesantes en el entorno y se nota que pasan más cosas", explica. Para ella, A Falperra se encuentra en un proceso continuo de transformación que está atrayendo a nuevos perfiles de vecinos y generando un ambiente más dinámico.

Marta Seijas, encargada de la peluquería La Tribu en A Falperra / Casteleiro

Una percepción parecida tiene Enrique Capelán, propietario de la pequeña zapatería Enrique Zapatero. El negocio lleva abierto 39 años y él está al frente desde hace nueve. Desde su escaparate ha visto cómo "numerosos comercios cerraban cuando sus propietarios se jubilaban" y cómo algunos locales permanecían vacíos durante años. Sin embargo, cree que la situación ha comenzado a cambiar.

"Durante mucho tiempo el barrio vivió una etapa de cierto estancamiento. La falta de relevo generacional en muchos negocios y las dificultades para emprender provocaron que la actividad comercial fuese disminuyendo progresivamente", asegura. Ahora, sin embargo, aprecia señales de recuperación. Las reformas realizadas en algunas calles, la rehabilitación de edificios que llevaban años abandonados y el avance de proyectos como la transformación del antiguo mercado hacen que vuelva a percibirse movimiento. "Empiezan a verse brotes verdes", resume.

Esa recuperación también se refleja en la llegada de nuevos residentes. Claudia Rodríguez es una de ellas. Estudiante universitaria, este año decidió mudarse a A Falperra después de vivir en una zona más alejada de la ciudad. La elección no fue casual. Amigos que residían en el barrio le habían "hablado muy bien de la zona y de la cercanía a prácticamente cualquier punto de A Coruña", lo que terminó de convencerla.

Claudia Rodríguez, vecina de A Falperra / Casteleiro

Desde su experiencia, A Falperra ofrece una combinación difícil de encontrar en otros lugares: tranquilidad sin aislamiento. "Es un barrio bastante tranquilo, pero al mismo tiempo tiene mucho ambiente. Muchas veces ves los bares llenos y notas que hay vida", comenta. Para una estudiante, además, la ubicación supone una ventaja evidente. Las conexiones de transporte y la proximidad a diferentes servicios facilitan el día a día sin necesidad de grandes desplazamientos.

Precisamente la capacidad de hacer vida de barrio es uno de los aspectos que más destacan los vecinos. En una ciudad donde cada vez son más frecuentes los desplazamientos constantes entre diferentes zonas, A Falperra mantiene una red de pequeños comercios y servicios que permite resolver buena parte de las necesidades cotidianas a pocos minutos de casa.

Marta considera que esa es una de las principales virtudes del barrio. En su opinión, existe una oferta suficiente para que los vecinos desarrollen "gran parte de su rutina sin salir de la zona". Claudia coincide y menciona la presencia de "supermercados, farmacias, bancos y transporte público" como algunos de los elementos que facilitan esa comodidad.

Enrique Capelán, propietario de la zapatería Enrique Zapatero en A Falperra / Casteleiro

Sin embargo, varios vecinos creen que todavía hay margen para mejorar. Amparo Galego, residente de la zona desde hace años, considera que A Falperra necesita "reforzar algunos servicios" para responder mejor a las necesidades de una población diversa en la que conviven personas mayores, familias jóvenes y estudiantes.

Dentro de esas demandas, pocas iniciativas generan tanta expectativa como el futuro centro de salud proyectado. El edificio lleva años formando parte del paisaje cotidiano del barrio y su transformación es vista como una oportunidad para dotar a la zona de una infraestructura muy reclamada. Marta considera que su apertura supondrá "un impulso importante tanto para los residentes como para el tejido comercial". La llegada diaria de usuarios y profesionales puede generar una nueva actividad que contribuya a reforzar el papel de A Falperra como barrio de referencia en esta parte de la ciudad.

Amparo Galego, vecina de A Falperra / Casteleiro

Si existe un elemento que une prácticamente todos los residentes es la importancia que tiene la comunidad vecinal. A diferencia de otras zonas donde el anonimato forma parte de la rutina diaria, aquí no sucede. "En A Falperra todavía persiste una sensación de cercanía" explica Claudia, sobre algo que muchos residentes consideran una de su mayor virtud.

Amparo utiliza una comparación que se repite con frecuencia cuando se habla del barrio. "Esto es como una aldea", afirma. La expresión no hace referencia al tamaño ni al aspecto urbano, sino a la forma en que se relacionan sus habitantes. Según explica, existe una red vecinal muy activa que organiza actividades, mantiene contacto frecuente y conserva un sentimiento de pertenencia difícil de encontrar en otros lugares.

Asociación de vecinos

Jaime Suárez, presidente de la asociación vecinal, describe el barrio como una zona en la que todavía es posible mantener una fuerte vida de proximidad. "Se lleva una vida normal, como en cualquier barrio de la ciudad", señala, destacando que aún cuenta con servicios y comercios que permiten realizar gran parte de sus actividades cotidianas sin salir de la zona. No obstante, lamenta la desaparición progresiva de los pequeños negocios tradicionales: "Las tiendas de barrio se van jubilando y no tienen seguimiento", explica.

Barrio A Falperra / Casteleiro

También subraya que se trata de un barrio envejecido y recuerda que una de las principales demandas vecinales sigue siendo la mejora de la accesibilidad. "Lo que más reclama la gente son las escaleras, sobre todo las personas mayores o con problemas para subir", afirma. Suárez considera que la reforma del antiguo mercado supondrá un antes y un después para A Falperra: "Fue algo que se consiguió entre todos los vecinos unidos. Va a ser el centro del barrio y pensamos que se va a revalorizar todo el entorno".