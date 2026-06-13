La Festa dos Porcos en A Coruña toma Labañou con su gran paella de arroz con cerdo

El barrio de Labañou, en A Coruña, se tiñen de celebración este caluroso segundo fin de semana de junio. Este sábado, 13 de junio, la plaza de la Tolerancia acogió la Festa dos Porcos, en una jornada donde el tradicional arroz con cerdo fue el protagonista. Una gran paella sirvió de reclamo a los vecinos y curiosos, quienes disfrutaron, con la barriga llena, de un amplio cartel musical con grupos como Omiri, A banda da Balbina, Los Jinetes del Trópico, Adhara & Ritman y La Yaya DJ. "Está indo ben, pero co calor estalle custando un pouco vir á xente", declara Pablo Leira, miembro de la asociación vecinal Francisco Rodríguez Otero, organizadora del evento.

"Empezamos co Conservatorio, do que tocaron os rapaces dos grupos de combos de música moderna, con temas de rock míticos. Despois fixemos o pregón, porque é o 50º aniversario da asociación, contaron a historia da súa formación, que foi a segunda en legalizarse na cidade, segundo dixeron, e logo viñeron Los Jinetes del Trópico coa súa cumbia. Agora sacamos o arroz, e tamén temos os xogos tradicionais", explica Leira.

Música, comida y juegos

Además de la colosal paella y el escenario, el centro de la plaza de la Tolerancia la ocuparon curiosos juegos de madera, que acercaron a público de todas las edades. "Temos as peonzas; o zurriagazo, que é de sacos e de darse no cu, a ver quen cae antes; o tres en raia; os cañoteiros, que é para xogar en parellas; temos as gúas, que consiste en tirar unhas bólas, a ver quen consegue máis puntuación; os ovos, que é para ilos encaixando en distintos furadiños... Son todos xogos tradicionais, organizados por Xotramu", aclara Julia Fernández, de la asociación de vecinos.

"Hai un pouco de todo, a verdade é que chama bastante a atención. Si que ao principio veñen normalmente os que son máis nenos, por tema de curiosidade, pero unha vez que empezan os nenos, os maiores tamén xogan encantados", añade Fernández. Nuria Varela es una de las curiosas que se atrevieron a probar suerte. "La verdad es que es súper entretenido, llevo aquí un buen rato intentando acertar", dice entre risas.

"Levamos aquí toda a mañá, cando houbo concertos e o pregón, en homenaxe aos fundadores da asociación, e despois xa houbo a sesión vermú", comenta Esteban Varela, vecino del barrio, que se acerca a la festividad todos los años desde que se mudó a Labañou, hace 12. Asunción Canedo vino "a ver el concierto de los niños", y se quedó por el arroz. "Estaba muy rico, y dieron una ración bien completita".

A las 17.00 horas fue el turno de Donaire y las pandereteiras de la asociación de vecinos, antes de darle el relevo a Patty Diphusa y su teatro circense. La música continuó de mano de Adhara & Ritman, A Banda da Balbina y Omiri, el original proyecto de reinvención de música de raíz portuguesa, a cargo del artista Vasco Ribeiro Casais. La Yaya DJ cierra la programación musical, a las 00.30 horas.