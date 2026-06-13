A juicio por dar una paliza y asestar doce puñaladas a un hombre en la calle Orzán de A Coruña
La Fiscalía solicita para el presunto autor de las navajadas nueve años de prisión y para los otros tres implicados en la agresión entre cuatro años y medio y cinco
La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sección segunda, comenzará la próxima semana el juicio contra cuatro personas acusadas de propinar una paliza a un individuo el 19 de abril de 2024 en el Orzán. Uno de los implicados será juzgado por intento de asesinato al haber asestado presuntamente doce puñaladas con una navaja automática. Los otros tres, por un delito de lesiones.
Según relata la Fiscalía en su escrito, sobre las 4.15 horas de esa noche, los cuatro procesados se abalanzaron sobre otra persona en la calle Orzán y le propinaron varias patadas en la cabeza, espalda y pecho, así como puñetazos mientras la víctima se encontraba tirada en el suelo sin ninguna posibilidad de oponerse a la agresión.
En el transcurso de la paliza, uno de ellos empleó una navaja automática y agredió al otro hombre, según la Fiscalía. "De forma imprevisible para los demás agresores, uno de los procesados, con la intención de acabar con la vida de la víctima, le clavó en doce ocasiones una navaja automática, con una hoja de 9,9 centímetros, acabada en punta, en la zona abdominal, lumbar y glútea cuando se encontraba tirado en el suelo, sin ninguna capacidad de reacción", sostiene la Fiscalía. Al sacar la navaja los demás procesados cesaron la agresión y se apartaron.
La Policía pudo interceptarlos minutos después en una calle próxima, pero uno de ellos se opuso violentamente a la detención, por lo que los agentes tuvieron que emplear la fuerza para reducirlo, según recoge el escrito de calificación del Ministerio público.
Como consecuencia de las puñaladas y golpes recibidos, la víctima sufrió diversos moratones, doce heridas incisas que necesitaron grapas, así como la fractura del tabique nasal y de una costilla. Además, estuvo ingresado dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Chuac, cinco días más en planta e impedido para realizar actividades de su vida diaria durante casi dos meses. También le quedaron diversas cicatrices visibles en todo el cuerpo.
Penas de prisión
Para el autor de las puñaladas la Fiscalía pide en total nueve años y medio de prisión, de los cuales siete años y medio son por un delito de asesinato en grado de tentativa y otros dos por tenencia ilícita de armas. A los otros tres acusados se le piden cuatro años y medio de cárcel por un delito de lesiones a lo que añaden medio año más de cárcel para el que opuso resistencia a la hora de ser detenido.
Tres de los acusados tienen nacionalidad española y uno es estadounidense, que fue el que se opuso violentamente a la detención. Este se encontraba en A Coruña desde dos semanas antes por "visitar a su madre", según manifestó.
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