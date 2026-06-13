Las 4 mejores playas de A Coruña y alrededores: con bandera azul, arena fina y protegidas del viento para huir del 'nordés' este verano

Suben las temperaturas en A Coruña y la bolsa de la playa ya está lista en la puerta de muchos hogares. Solo queda decidir el destino, lo que no siempre es fácil si se tiene en cuenta la multitud de arenales que salpican la costa.

Si se buscan unas aguas de calidad, conviene mirar entre las playas que presumen de bandera azul este verano. Pero los más veraniegos saben que hay más cuestiones vitales en la lista, como la arena -huir de la grava es clave- y la capacidad del nordés para acabar convirtiendo una tarde de descanso en una lucha contra la sombrilla.

Aunque no lo parezca, en la propia ciudad y en sus alrededores es posible encontrar playas que cumplan todos estos requisitos. Están resguardadas del viento, su zona de baño está en excelentes condiciones y tienen una arena agradable, además de contar con los servicios necesarios para tomar el sol sin preocupaciones.

Playa de San Amaro, la joya de Monte Alto

La playa de San Amaro. / Concello da Coruña

La playa de San Amaro es uno de los emblemas del barrio de Monte Alto y también una de las playas recomendadas de A Coruña para pasar una tarde estirado sobre la toalla. No es muy extensa -apenas supera los 200 metros-, pero lo compensa con unas aguas tranquilas con poco oleaje y adecuadas para el baño.

Sus características geográficas la blindan frente a ese viento del nordés que tanto puede molestar en otros arenales más expuestos, como el de Riazor. El único inconveniente es que, dado su reducido tamaño y su popularidad, está lejos de ser una cala íntima: como bien saben los coruñeses, suele estar concurrida, así que conviene ir con tiempo para hacerse con un buen sitio.

Playa de Oza, un oasis junto a un barrio marinero

Vista aérea de la playa de Oza. / Concello da Coruña

También dentro de A Coruña se encuentra otra de las playas con menos viento. Es la de Oza, un arenal de 110 metros de arena blanca que cuenta con la ventaja de disponer de un aparcamiento cercano.

Eso sí, los días de buen tiempo es fácil que se llene, así que uno no debe confiarse. No tiene demasiado oleaje y cuenta con zonas de hierba cerca de la playa, en las que muchos se tumban cuando quieren escapar del calor de la arena.

Otro modo de hacerlo es acercarse hasta As Xubias, un barrio que siempre sorprende con su encanto marinero y que cuenta con algunos buenos sitios para despedir una tarde de sol a lo grande. Por ejemplo, la terraza que se esconde en el bar más antiguo de A Coruña, desde la que se puede brindar frente a una bonita panorámica de la Ría de O Burgo.

Playa de Espiñeiro, el tesoro escondido de Oleiros

La playa de Espiñeiro, en Oleiros. / Instagram/@joseaguilar.a17

Oleiros es otro punto en el que conviene fijarse para encontrar playas resguardadas con bandera azul. Allí se encuentra Espiñeiro, un arenal semiurbano rodeado de vegetación en el que es fácil desconectar del ritmo acelerado del día a día.

Esta playa a media hora de A Coruña es perfecta para ir con niños por la tranquilidad de sus aguas "transparentes", que algunos comparan con las de "una piscina" por su quietud. Tiene 310 metros, un acceso sencillo y un entorno que sus fans califican como "precioso" y que le permite lucir con orgullo su bandera azul.

Playa de Mera, "una de las zonas más bonitas de toda Galicia"

La playa de Mera, en Oleiros. / Instagram/@pueblos_de_spain

De nuevo en Oleiros encontramos otro arenal que vale la pena visitar si se quiere descansar sobre la toalla sin que estén volando continuamente las esquinas. Es la playa de Mera, una franja de arena fina un poco más amplia que las del resto del listado -tiene 1.022 metros- y de poca anchura, que algunos consideran "una de las zonas más bonitas de toda Galicia".

En la acera frente a la playa hay numerosas terrazas en las que tomar algo o comer mirando el mar, así como un paseo marítimo en el que estirar las piernas. Se trata de una playa tranquila y familiar, con un área reservada para la práctica de deportes acuáticos y un aparcamiento en el que dejar el coche para disfrutar del día.