Al banquillo un hombre que se enfrenta a 18 años de prisión en A Coruña por amenazar y agredir sexualmente a su expareja

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo jueves, día 18, el juicio contra un hombre que se enfrenta a 18 años de prisión por acosar, amenazar y agredir sexualmente a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento.

Según el escrito de Fiscalía, el proceso fue condenado en julio de 2025 por un delito de quebrantamiento de condena y tenía vigente una medida cautelar que le impedía acercarse a menos de 300 metros de la mujer, así como contactar con ella.

El Ministerio Público señala que el hombre incumplió la prohibición y, desde mediados de julio de 2025, se presentaba en lugares frecuentados por la víctima, acudía de madrugada a su domicilio y realizaba llamadas reiteradas tanto a ella como a personas de su entorno.

El escrito recoge también que la mujer tuvo que refugiarse en el baño de un establecimiento hostelero de Arteixo después de que el acusado acudiese en varias ocasiones al local preguntando insistentemente por ella.

Otro de los episodios, se produjo el 20 de julio de 2025 cuando la mujer iba a trabajar en su coche particular, y el acusado, en otro vehículo, provocó que la mujer, se saliese de la vía y colisionase contra un montículo.

Asimismo, el 4 de agosto de 2025, el hombre se presentó en el aparcamiento de la playa de Valcovo, donde se encontraba la víctima junto a una amiga. Allí la increpó, la agarró por el cuello y la golpeó, causándole diversas contusiones.

La Fiscalía también relata que, cuando la mujer trató de refugiarse en su vehículo, el acusado abrió la puerta y le dio un beso sin su consentimiento, sujetándole la cara para impedir que se apartase. También le atribuye haber intentado impedir que la víctima y su acompañante abandonasen el lugar, quitándoles las llaves del coche y colocándose delante del vehículo. Posteriormente, el hombre interceptó el automóvil en el que viajaban ambas y realizó una maniobra de adelantamiento que las obligó a efectuar una maniobra evasiva para evitar una colisión.

Por todo ello, Fiscalía pide un año de prisión por el delito continuado de quebrantamiento; dos años por el delito continuado de amenazas graves; dos años por el delito de acoso; cuatro años de prisión por cada uno de los dos delitos de conducción temeraria; un año por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género; tres años por el delito de agresión sexual y un año por el delito de coacciones leves; además de 30 días de localización permanente por el delito leve continuado de vejaciones o injurias.

Noticias relacionadas

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita diversas órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima y, en determinados delitos, también de los hijos menores comunes.