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A Coruña construirá en Visma una zona para jugar a deportes de playa

Se situará en un descampado del parque Adolfo Suárez

Presentación del proyecto a principios de mayo

Presentación del proyecto a principios de mayo / LOC

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RAC

A Coruña

A Coruña acaba de adjudicar las obras de rehabilitación de la zona de deportes de playa de San Pedro de Visma que transformará este descampado para poder practicar diferentes disciplinas como el balonmano, fútbol, voleibol o tenis en formato de playa. Esta se situará en el parque Adolfo Suárez.

Este nuevo complejo tendrá una superficie de juego de 1.200 metros cuadrados y unas dimensiones de 30x40 metros, lo que supone la renovación del área deportiva mejorando la zona de juego y el drenaje. Además se hará también una mejora en la seguridad con un nuevo cierre perimetral y la colocación de redes de protección.

"La relación con los deportes de playa en esta ciudad es muy estrecha. Este recinto totalmente equipo dará un fuerte impulso a estas disciplinas", indica el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, en una nota de prensa.

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Además, la instalación también tendrá un nuevo sistema de iluminación LED que permitirá jugar de noche, así como el pintado y la recuperación de muros existentes. El coste de la adjudicación es de 119.196,87 euros.

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